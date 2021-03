Mariano Zapata: “La formación es clave para el acceso al mercado laboral”

El Salón de plenos del Cabildo Insular ha acogido este miércoles, 3 de marzo, la celebración del consejo asesor de Radio Ecca en La Palma para conocer la actividad desarrollada el pasado curso por la Emisora Cultural de Canarias en la Isla, informa en una nota de prensa. La reunión estuvo presidida por el presidente de la primera institución insular, Mariano Hernández Zapata. Así, Zapata expresó, en el programa de Radio Ecca El primer café, que “cuanto más formadas estén las personas que están en el paro, mayor posibilidad de que se incorporen al mercado laboral”. El presidente del Cabildo afirmó que “hay trabajo en La Palma, hay puestos disponibles que no se llenan porque no tienen la formación adecuada, no están especializadas en las diferentes profesiones”. En este sentido, destacó que “la formación es clave para el acceso al mercado laboral”.

El curso 2019-2020, se apunta en la nota, “estuvo marcado por la irrupción de la pandemia de la COVID19. Esta circunstancia provocó el cierre de numerosos centros educativos; sin embargo, Radio Ecca, que acaba de cumplir 56 años formando a personas a distancia, logró adaptar, en tiempo récord, toda su oferta formativa para que ningún alumno o alumna y las personas beneficiarias de los diferentes proyectos y programas, se quedaran sin el acompañamiento de su profesorado”.

José María Segura, director titular de Radio Ecca, explicó que “los consejos asesores nos ofrecen la posibilidad de multiplicar nuestro impacto, nos aterriza en el territorio y nos ayuda a conocer las necesidades concretas que tiene la población de La Palma, qué tenemos que mejorar, qué necesita nuestro alumnado…”. También apuntó que se han aumentado entre un 10% y un 15 % el número de matrículas en total el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Por su parte, Amparo Osorio, directora gerente de la institución educativa, explicó que “la cifra de parados menores de 25 años es la peor desde que empezó la pandemia. Por ello, estamos haciendo mucha incidencia en la formación para el empleo, para responder a la necesidad de aumentar las competencias digitales, algo fundamental hoy día, así como fomentar el emprendimiento”.

De las 9.413 personas desempleadas en La Palma, se señala en la nota, “4.263 no tienen el Graduado en Educación Secundaria, la titulación mínima exigida para acceder al mercado laboral. Una situación que ha empeorado en el último año, con 1.423 desempleados más. Al igual que en crisis anteriores el número de personas sin estudios y desempleadas ha aumentado, ya que las personas sin titulación son las principales víctimas del desempleo estructural. Por este motivo, Radio Ecca ha centrado gran parte de sus esfuerzos durante los últimos años en fomentar la inserción laboral y la integración social a través de la educación, poniendo énfasis en la formación reglada”.

Con este objetivo como horizonte, añade, “el pasado curso 205 personas iniciaron o continuaron su formación con Radio Ecca en Secundaria, mientras que 113 lo hicieron en Bachillerato. De ellas, 14 concluyeron sus estudios, obteniendo el título de Graduado en Educación Secundaria (GES), mientras que 16 lo hicieron en Bachillerato. Dentro de la experiencia piloto del Ciclo Superior de Integración Social, en su modalidad online, seis personas están cursando esta formación, que no sufrió ninguna incidencia, pese a la pandemia, debido a su modalidad totalmente en línea”.

En cuanto a la formación no reglada, agrega, “un año más se superó el millar de personas que se matriculan en formaciones como idiomas, contabilidad, informática, salud o empresa, entre otras.

Reconocimiento al alumnado y alianzas

Como es habitual, se apunta en la nota, “el consejo asesor se cerró con la entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes del alumnado y a la trayectoria de colaboración con Radio ECCA. En esta ocasión recayeron sobre Pedro Abad León, en calidad de mejor expediente de Educación Secundaria; María del Carmen Martín, mejor expediente de Bachillerato; siendo el reconocimiento a la trayectoria de colaboración por el trabajo en alianza realizado y su especial impacto en la realidad social y educativa palmera el pasado curso a la Fundación ‘la Caixa’ y Cáritas Diocesana”.

Renovación de convenios de RSC con Tomás Barreto, SA y Prevepal, SL

El día 2 de marzo, se señala en la nota, se renovaron los convenios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con las empresas Tomás Barreto, SA y Prevepal, SL. Las empresas vienen colaborando anualmente con Radio Ecca desde 2011 y 2015, respectivamente. Tomás Capote, socio-gerente de Prevepal, y Tomás Barreto, consejero delegado de la entidad mercantil Tomás Barreto SA, afirmaron que “apostar por Radio Ecca y por la formación es fundamental para acceder a un puesto de trabajo y mejorar la sociedad”.