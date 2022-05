El PP de El Paso recuerda que los damnificados llevan 4 meses esperando por las Casas de los Maestros

El PP de El Paso, a través de su portavoz, Ángel Tomás Hernandez, ha mostrado su preocupación “ante la inacción en materia de vivienda que está teniendo el Gobierno municipal con los damnificados del volcán”, indica en una nota de prensa. El PP recuerda que “los damnificados llevan 4 meses esperando por las Casas de los Maestros”.

Hernández explica que “desde el Partido Popular se pidió al equipo de Gobierno, el pasado mes de noviembre, que se pusiera a disposición de los afectados las viviendas de las Casas de los Maestros del municipio, y pese a que mostraron su voluntad de hacerlo, la realidad es que estamos terminando el mes de mayo y aún no se ha entregado ni una”. Asimismo, recuerda que “El Paso fue el primer municipio en anunciar la cesión de suelo al Gobierno de Canarias para la instalación de las viviendas modulares, pero no fue hasta principios del mes de abril, casi 5 meses después, cuando se hizo efectivo”. A todo esto, añade el concejal, “mientras Los Llanos ya ha aprobado la primera licencia, con el Decreto del Gobierno de Canarias, para construir en suelo rústico, en El Paso los grupos de la oposición aún no conocemos ni si se está trabajando en ello”.

Por todo ello, concluye, los populares pasenses piden al alcalde que “de una vez por todas deje de hacer anuncios falsos, y se ponga de verdad a trabajar por y para dar respuesta a los damnificados”.