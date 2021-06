La fiesta de San Antonio del Monte tendrá aforo limitado y la feria ganadera será virtual

La Villa de Garafía se prepara la fiesta en honor a San Antonio de Padua. Desde el consistorio se han organizado actividades del 10 al 13 de junio. En esta edición con aforos limitados y bajo inscripción previa la mayoría de sus actos, se informa en nota de prensa.

Con el desarrollo de los diferentes eventos se pretende seguir poniendo en valor la fiesta por la excelencia de la Villa de Garafia. Acorde a las medidas establecidas se ha desarrollado un programa que pretende hacer un guiño a algunas de las actividades más emblemáticas de la fiesta.

La feria ganadera, en esta ocasión, en formato virtual será uno de los principales actos del programa, no por su presentación, si no por la apuesta de su presencia nuevamente, la cual se había celebrado ininterrumpidamente desde 1882 hasta 2020, año en el cual la actual pandemia sanitaria no ha permitido organizarla. En dicha presentación se realizará un reconocimiento a los ganaderos participantes, poniendo en valor su sacrificio, desempeño y apuesta por el sector primario.

En las actividades que recoge el programa, se contemplan talleres, catas comentadas, charlas, conciertos y actos religiosos.

Se retoma el Concurso de Quesos Artesanos San Antonio del Monte, el cual cumple XXXV años de su edición, y donde se catarán hasta un total de 80 quesos procedentes de las distintas granjas de la isla. Dicho concurso presume de ser el primero en catas de quesos de Canarias.

Por su parte, no se llevarán a cabo los concursos de vinos, dada la baja producción a la que se enfrenta el sector vitivinícola en estos momentos. En su defecto, se realizará el maridaje Vinos y quesos de nuestra tierra, actividad que cubrió sus plazas en escasas horas de su publicación.

El perro pastor garafiano también tendrá protagonismo dentro de la programación, esta vez en forma de charla, de la mano de la Asociación Española del Perro pastor Garafiano, la cual estará dirigida principalmente a los alumnos del CEIP Santo Domingo, aunque estará abierta al público en general.

La música llegará de la mano del verseador Yeray Rodríguez, improvisador y repentista más representativo de Canarias.

Tres a Pél &Andrea Rodríguez darán el broche final a la programación con el espectáculo Recordando boleros.

La celebración de la misa en honor a San Antonio de Padua, patrón de los ganaderos, se hará en el recinto central a las 17.00 horas. Vecinos y visitantes podrán acercarse a la iglesia en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Glemis Rodríguez, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de la Villa de Garafía, señala que “se trata de un programa muy modesto, pero muy digno; no es el San Antonio que nos gustaría a los garafianos y garafianas, pero es el San Antonio que debemos tener mientras las circunstancias sanitarias no mejoren”. Rodríguez está convencida de que en el 2022 volverá a ser una realidad los actos en el rellano, y anima a los vecinos y vecinas a participar en las actividades previstas y así arropar a las personas que están trabajando y apostando por seguir programando.

A su vez, da las gracias, una vez más, a todas aquellas personas que se están implicando de una manera u otra en todas las acciones, sin ellos, no sería posible.