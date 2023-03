José Alberto Lorenzo, candidato de CC a la Alcaldía de Garafía: “Nuestro compromiso es trabajar para poner al municipio a la altura que se merece”

José Alberto Lorenzo, candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Garafía, presentó el pasado fin de semana la lista electoral con la que concurrirá a las elecciones locales de mayo de 2023. “Hemos formado un grupo de mujeres y hombres comprometidos con Garafía y, lo que es más importante, con muchas ganas de trabajar para cambiar las cosas”, señaló. “Nuestro compromiso es trabajar para poner a Garafía a la altura que se merece”, dijo

El citado equipo, se indica en una nota de prensa de CC, estará compuesto por Lorena Rodríguez, auxiliar de enfermería; Cristina Sánchez, agente forestal; Gabriel Rodríguez, ganadero; Pedro Cabrera, bombero forestal; Fátima Dorta, bombera forestal; María del Mar Morales, técnica de transporte sanitario; Aroa de Francisco, profesora, y Manuel Rodríguez, carbonero.

“El Ayuntamiento es la casa gestora del pueblo y nuestro compromiso es ser cercanos a los vecinos, gestionar para ellos y con ellos, escuchando sus ideas y peleando para sacarlas adelante”, apuntó. “Tenemos ganas de trabajar y sabemos que somos capaces de defender a nuestro pueblo y ponerlo a la altura que se merece”, añadió.

“La experiencia me ha demostrado que si quieres conseguir algo y lo trabajas, lo consigues; y esa es la filosofía de Coalición Canaria”, subrayó.

En el acto de presentación de la lista estuvieron presentes Nieves Lady Barreto, Sergio Rodríguez, el exalcalde y secretario local del partido, Martín Taño, y varios cargos orgánicos de Coalición Canaria.

Nieves Lady Barreto elogió el trabajo de Martín Taño en el pasado mandato, señalando que “el actual grupo de Gobierno se ha pasado estos últimos 4 años viviendo de las rentas de lo que nuestro compañero peleó para el municipio como alcalde”.

“Necesitamos políticos valientes para pelear por lo que creen, aunque nos digan que no, como nos dijeron que no a la deducción del 60% del IRPF cuando la pedimos. Si nos hubiésemos rendido, no la habríamos conseguido, pero la peleamos a pesar de todas las negativas y hoy ya es una realidad en la nómina y en la pensión de miles de palmeros”, señaló la secretaria insular de CC reivindicando el espíritu de lucha del partido, “nosotros no nos cansamos de pelear por aquello que creemos que es justo”.

Barreto aseguró que gestionar un ayuntamiento “es pelear día a día, minuto a minuto, por lo que las personas necesitan. José Alberto y su equipo tienen esas ganas de conseguir cosas para Garafía. Quien no tiene sueños y quien no piensa en que algo se puede conseguir de verdad, no lo pelea y se conforma. Y esta Isla está cansada de conformistas”, concluyó.

Sergio Rodríguez, por su parte, destacó “el momento de oportunidad” que atraviesa La Palma después del volcán y del que Garafía no puede quedarse al margen. Nuestro objetivo es lograr que los jóvenes garafianos se quieran quedar en su pueblo o que encuentren incentivos y facilidades para hacer aquí su vida cuando acaban sus estudios“.

“Para conseguirlo hay que trabajar mucho, no hay fórmulas mágicas”, advirtió. “Pero si hay algo que le sobra a José Alberto Lorenzo y a su equipo son las ganas y la capacidad para sacar a este municipio adelante”, aseguró.