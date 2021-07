IUC asegura que el Ayuntamiento de Los Llanos solo ha cubierto 3 de las 12 plazas que podía convocar desde 2019

Izquierda Unida Canaria (IUC), en una nota de prensa, “denuncia que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, gobernado por el PP, solo haya cubierto 3 de las 12 plazas que podía convocar desde el año 2019”.

Desde hace tres años, asegura, “el Ayuntamiento podía haber iniciado los procedimientos selectivos para cubrir 12 plazas vacantes, 11 de funcionarios y 1 de personal laboral, pero por el momento solo ha cubierto dos plazas por oposición de agentes de la Policía Local y una de promoción interna de administrativo”.

Hasta la fecha, señala, “han quedado sin cubrir, respecto a lo recogido en las sucesivas ofertas de empleo público de estos años, seis de Policía Local, una de técnico de Gestión Tributaria, una de telefonista y otra de técnico de Deportes”.

Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento, considera “resulta curioso como el PP reclame al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición para la incorporación de personal, algo que compartimos, pero luego no sea capaz de sacar adelante los procesos selectivos para cubrir las vacantes que puede.” Para Ramos “una vez más, la falta de prioridades y planificación en la acción de gobierno hace que pasen los años y no se desarrollen las ofertas de empleo público aprobadas”.

IUC recuerda como “desde mayo de 2018, cuando quedó desierta la plaza de tesorero, ésta no se ha vuelto a convocar, o como tampoco no se ha publicado la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para la selección de una plaza de telefonista, cuando el plazo para la presentación de las solicitudes se cerró el 12 de noviembre de 2020. Una situación que se repite, en materia de recursos humanos, en la convocatoria de las listas de reserva de limpieza y geriatría, cuando tras más de un año de haberse presentado las solicitudes, no se ha publicado tampoco la lista provisional de admitidos y excluidos.

Para Ramos “el PP ha preferido contratar empresas externas en multitud de servicios municipales antes de avanzar en dotar a la plantilla municipal del personal necesario para atender con eficacia los distintos servicios públicos”.