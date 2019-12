Tijarafe convoca subvenciones para el desarrollo de acciones de urgencia y emergencia social

El Ayuntamiento de Tijarafe ha abierto el plazo para solicitar subvenciones para el desarrollo de acciones de urgencia y emergencia social, “como puede ser sufragar gastos de necesidades básicas, tales como alimentación, productos de higiene personal, medicamentos, luz, alquiler o hipoteca, tratamiento o prótesis bucodental, gafas graduadas, audífonos o equipamiento básico de la vivienda”, indica en una nota de prensa.

Los interesados, añade, podrán presentar la solicitud, -acompañada de la fotocopia del DNI- y acreditación de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, cualquier otra documentación que acredite los gatos y el código de cuenta cliente del solicitante-, hasta el 9 de diciembre. No obstante, subraya, se deberán cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran ser mayor de edad, estar empadronado con una antigüedad mínima de 6 meses y residir en Tijarafe, así como no contar con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto de la prestación solicitada y no ser propietario o usufructuario de bienes muebles e inmuebles, excepto la vivienda de uso habitual. En casos excepcionales, apunta, podrán concederse ayudas a los solicitantes que no cumplan con todos estos requisitos, previa valoración del personal técnico de departamento de servicios sociales.

Yaiza Cáceres, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tijarafe, señala que “la concesión de este tipo de ayudas económicas busca evitar situaciones de dificultad a la hora de hacer frente a determinados gastos que se encuentran dentro de las necesidades básicas de una familia y que, por no contar con los recursos necesarios, no pueden sufragar”. Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, por su parte, añade que “se trata de una subvención que forma parte de un conjunto de medidas contra la pobreza y exclusión social en el municipio, que buscan prevenir o, incluso, reducir el riesgo de que vecinos y vecinas de Tijarafe puedan sufrir situaciones de precariedad, por no poder hacer frente a gastos específicos con los que cubrirían necesidades básicas”.