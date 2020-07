Nueva Canarias exige gestión al equipo de Gobierno de la capital

Nueva Canarias (NC) “exige gestión al equipo de Gobierno” del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, indica en una una nota de prensa. El pasado 9 de septiembre de 2019, señala, “PP y CC exponían, en declaraciones a la prensa, ‘que habían dedicado los primeros meses de gestión conjunta en la capital a poner orden en distintos ámbitos de la Corporación local porque faltaba planificación" .

"Dieron a conocer”, se apunta en la nota, “las principales claves de su programa, basado -según ellos- en el trabajo de cambiar la ciudad y que los ciudadanos lo noten. Mejorar los servicios públicos como el de la limpieza, reducir la presión fiscal a los vecinos y potenciar el turismo en la capital insular, entre las prioridades". Según declaraciones del concejal de Obras y Servicios, se señala en la nota de NC, ‘En la parte que a mí me toca me he centrado en que los servicios municipales tengan una regularidad y una optimización en los recursos que tenemos y que haya coordinación entre los propios trabajadores. Un trabajo que ahora no se nota, pero que se verán sus frutos.

Sin embargo, se añade en el comunicado de NC, “hace días que llevamos oyendo, desde el equipo de Gobierno municipal (PP-CC), dificultades para cubrir la limpieza de la ciudad, bajas médicas que dificultan mantener los servicios... etc”.

Incluso, subraya, “aseverando que estas circunstancias son provocadas, especialmente, por el retraso de los Planes de Empleo del Gobierno de Canarias para cubrir carencias de personal”.

“Chirrían estas afirmaciones desde el Consistorio capitalino cuando la limpieza viaria es un servicio básico y propio de los Ayuntamientos y más, cuando la adenda del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) se llevó al pleno de abril y estamos en la segunda quincena de julio y no se ha ejecutado su eje 3 de empleo que permite contrataciones”, agrega NC.

El Ayuntamiento capitalino, “tiene un problema de personal -aparte del de gestión- que Nueva Canarias ha venido denunciando desde hace muchos años y que no se quiere afrontar”. La concejala Maeve Sanjuán Duque señala que "parchear no es solucionar el problema. Tenemos que tener servicios acordes con el siglo XXI y, por lo tanto, dotado del personal necesario a las nuevas exigencias. Si no tenemos ordenada la casa por dentro difícilmente se pueden dar unos buenos servicios hacia fuera".

“Se sigue sin querer trabajar en la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) pero sí se ha gastado dinero púbico en informes externos que para nada han servido hasta ahora”, se apunta en la nota.

“Se amortiza una plaza de encargado... y se crea una de auxiliar administrativo para el área de fiesta cuando ahora, precisamente, ese área no es prioritaria. Sí Secretaría, Recaudación o Contratación”, añade.

“Es necesario abordar urgentemente”, sostiene, “el problema de personal conjuntamente con sus representantes en el Ayuntamiento (Comité de Empresa y Junta de Personal)”.

Nueva Canarias “le exige al equipo de Gobierno más gestión, trabajo, objetivos claros y prioridades, para hacer frente a los problemas de nuestra ciudad que son muchos y más ahora derivados de una crisis sanitaria convertida en económica”.