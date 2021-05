La perdición de los pescadores ‘no profesionales’

Esta vez no vengo a hablar de turismo, ni de sostenibilidad, ni de nada íntimamente ligado al grado que actualmente estoy cursando. Esta vez vengo a dar mi humilde opinión sobre un tema actualmente controvertido en Canarias. Hoy domingo, 9 de mayo, se celebra una manifestación en contra del nuevo Real Decreto sobre pesca de recreo. Al parecer, el Gobierno Autonómico en su ahínco de acabar con el furtivismo va a desarrollar una normativa tan restrictiva que incrementará el desconcierto de muchos pescadores “no profesionales” de las islas.

Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una aclaración. Yo reconozco la importancia de respetar a aquellos pescadores que se dedican a este sector de manera profesional. También estoy a favor de las normas de tallas mínimas y capturas máximas. Lo que no puede ser es que se prohíban y se acoten aún más todas estas actividades con la excusa de salvar al sector de pesca profesional. Según manifiesta el ex presidente de La Federación Regional de Cofradías, las embarcaciones de recreo no deberían pescar más de 4 días a la semana, por respeto a los profesionales, “que tienen que obtener el sustento diario para mantener y sacar a sus familias adelante”.

Con la entrada en vigor de esta nueva norma, la pesca a fusil se vería perjudicada. La pesca submarina siempre se ha visto con malos ojos desde la perspectiva de que "desangran los océanos", sin embargo, es una de las formas más responsables de pescar:

1. Es muy selectiva en cuestión de tipos y talla de pescado.

2. Tiene un límite de 5 kilogramos por persona y día.

Ahora quieren acotar más las zonas de pesca submarina, pero ¿cómo se pueden acotar más? Las zonas permitidas ya son pocas y para colmo se encuentran en zonas poco rocosas, arenosas, que no atraen al pescado. Con esto me refiero a que el pescado está muy disperso y te encuentras poca cantidad. ¿Restringiendo más las zonas se pretende conseguir la desaparición de la pesca a fusil? Así lo parece.

Otro tema es la pesca en kayak. Ahora en vista de prohibirse. ¿Una embarcación sin motor (no contamina) que pesca a caña, hace tanto o más daño que otras formas de pesca? Habría que medir los impactos.

La pesca recreativa es una tradición de Canarias, además hay estudios que demuestran que los peces pueden sobrevivir tras su captura con anzuelo, si se les devuelve al mar con rapidez, y sin cansar demasiado al animal para evitar que gaste todo su oxígeno y el dióxido de carbono invada su sistema. En definitiva, lo que se debe fomentar es la pesca responsable y castigar a todo aquel que no cumpla con las tallas mínimas y las capturas máximas especificadas en la norma, llegando, en caso necesario, a condenas penales en reincidencia de pesca furtivas.

Además, cabe destacar que existen muchos pescadores de autoconsumo que tienen el derecho de comer pescado sin tener que pagar los precios desorbitados que vemos día a día en las pescaderías. Para muchos es su forma de subsistencia.

Está claro que esas personas dedicadas profesionalmente al sector merecen un trabajo no precario y que ganen lo suficiente para vivir y salir adelante, pero creo que estas nuevas restricciones no son la “panacea” al problema de este sector. El problema de los pescadores profesionales viene de lo poco que se tiene en cuenta al sector primario; el precio de venta al público del pescado es imponente, sin embargo ¿cuánto percibe de ganancias el pescador?

Todos: los pescadores a fusil, los pescadores en kayak, los pescadores a caña o en pequeños barcos particulares tienen cabida. Es más, hay que tener cuidado con las “búsquedas del culpable” entre pescadores profesionales y pescadores recreativos, pues es la legislación la que debe cambiar y crear entre ambas partes un consenso en el que salgan todos beneficiados. Una solución en la que los unos y los otros no se vean afectados. Lo que no se puede permitir es que paguemos justos por pecadores.

Maite Romero Casañas

Alumna del 3º Grado en Turismo de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna