El Cabildo ultima los detalles de las semifinales de la VIII edición de La Palma Ecuestre

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal y el proyecto ‘La Palma Ecuestre’, se prepara para celebrar este domingo las semifinales en las modalidades de Velocidad y Distancia de la edición número VIII del evento.

La cita dará inicio a las 18:00 horas, en el tradicional recorrido del barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane. El cierre de la carretera se llevará a cabo a las 17:00 horas, garantizando la seguridad y el disfrute de todos los asistentes.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca la afición que existe en la Isla a esta modalidad deportiva y como el programa La Palma Ecuestre está permitiendo la recuperación de las tradicionales carreras de caballos sobre asfalto.

La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó la importancia de la celebración de este evento, tanto para la comunidad local como para los visitantes. “La Palma Ecuestre es una celebración de nuestra identidad cultural y deportiva”, afirmó.

Por su parte, el consejero de Deportes, Yurguen Hernández, puso de relieve que este programa deportivo alcanza su recta final de la temporada con unas carreras “cada vez más emocionantes”, en las que se destaca el “efectivo grado de implicación del protocolo zootécnico y veterinario del proyecto”, lo que se traduce en una mejora de la práctica deportiva ecuestre en la isla de La Palma.

En la categoría de Velocidad, se apunta en la nota, los enfrentamientos de las rondas previas depararon que en esta ronda semifinal se enfrenten Nirmali de la cuadra Los Socios contra Battle of Waterloo de la cuadra El Ciclón. La segunda carrera estará definida entre Bee in your Bonnet de la cuadra Macu contra Catapum, de la cuadra Los Chicos.

Mientras, en la de Distancia, Australia Capa de la Cuadra Los Chicos se enfrentará a Beautot de La Esperanza; Hit The Road de la Cuadra Los Hermanos lo hará con Cavo D’Oro de la Cuadra El Malpeis, y por último, Le Professeur de la Cuadra La Choza competirá con Aitana Ciel de Macaco Team.