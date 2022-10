CC lamenta que Condor “elimine vuelos” con La Palma por “la mala gestión del Cabildo y el Gobierno de Canarias”

Colación Canaria (CC) “lamenta” que la compañía Condor “elimine vuelos” con La Palma por “la mala gestión del Cabildo y el Gobierno de Canarias”, indica en una nota de prensa.

CC “responsabiliza” al Cabildo de La Palma y al Gobierno de Canarias por “la cancelación, a partir de enero, del vuelo directo de los miércoles de la compañía Condor con el Aeropuerto de Frankfurt y la probable cancelación de otras conexiones directas que la compañía mantiene con Hamburgo, Düsseldorf y Munich”. “Es una muy mala noticia, un obstáculo enorme para la recuperación económica de la isla”, advierte Jordi Pérez Camacho, consejero de CC en la primera Corporación. “Nos hundimos mientras el resto de las islas vivirá la mejor campaña turística de invierno de los últimos años”, asevera.

Con esta cancelación, se apunta en la nota, “sumada a las cancelaciones de rutas de Rynair, Easy Jet y Vueling con Londres, Milán, París, Santiago, Madrid y Barcelona y a la posibilidad de que Lufthansa y Eurowings sigan el mismo camino que Condor, La Palma se quedará, de hecho, sin campaña de invierno 2022/2023, igual que perdió la de 2021/2022, aunque el año pasado fue por el volcán y este año es por la incompetencia de los responsables del Gobierno de Canarias y del Cabildo”, añade Jordi Pérez.

“Mientras La Palma se hunde”, se señala en la nota, “la consejera de Turismo del Gobierno adelantaba hace tan solo unos días que el resto de Canarias vivirá una de sus mejores temporadas de invierno ya que las plazas programadas por las compañías para los próximos meses superan en un 30% a las de 2019, antes de la pandemia”.

Las cancelaciones de “las rutas con La Palma son el resultado de los incumplimientos del Gobierno de Canarias, que no ha convocado los incentivos a las compañías aéreas que prometió en enero”.

A esto se suma, agrega, “que no existen campañas específicas para La Palma en el mercado europeo y peninsular”. “Desde que se apagó el volcán, la imagen de La Palma debería estar inundando Europa y España, especialmente en nuestros mercados más fieles”, señala Pérez Camacho, “pero no ha sido así porque no se ha diseñado una estrategia promocional para la Isla. Y sin incentivos y con los aviones a medio llenar, a las compañías no les resulta rentable volar a La Palma”.

En este punto, CC reclama al consejero de Turismo del Cabildo que “salga del pozo de apatía en el que ha estado metido toda la legislatura y tome las riendas de su área”. “Su etapa al frente de Turismo pasará a la historia por no haber aportado absolutamente nada nuevo y por haber perdido todo lo que costó años de trabajo conseguir”, lamenta Jordi Pérez Camacho. “¿Cuál es su estrategia, más allá de ir una vez al mes a la radio a quejarse del Gobierno de Canarias con la boca pequeña? ¿Ha hecho algo el Cabildo o va a hacer algo para no seguir perdiendo conexiones o para conseguir nuevos destinos? ¿Cuál es su aportación para frenar esta hemorragia?”.

“Esperamos que esta vez no salga a restar importancia a este enorme problema de conectividad, como suele hacer, o a tratar de endosarle las culpas a Coalición Canaria de todos los males de la Isla y acusarnos de crear alarma. Ya estamos acostumbrados, pero cada vez que lo hace, solo demuestra su incapacidad para gestionar un área que parece que le viene grande, su profundo desconocimiento del sector y su ignorancia política”, añade Pérez Camacho.

CC reclama al Gobierno de Canarias “medidas inmediatas, con carácter de urgencia, para reconducir el problema de la conectividad aérea de La Palma”. “Si después de todo lo que hemos perdido con el volcán, si nos niegan las ayudas, nos falla el turismo y no se siembran las fincas de plátanos, en esta Isla dentro de 5 años no vivirá nadie”, concluye.