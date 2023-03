Pérez Sicilia: “El Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a los palmeros y está dando la espalda a las administraciones de la Isla”

El senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, preguntará este martes, 28 de marzo, al Ministro del Interior en la sesión de control al Gobierno en el Senado “por el motivo que tiene el Gobierno de España para no cumplir con los pagos pendientes con las administraciones locales y el motivo por el que ha dejado solo al Cabildo Insular de La Palma en el acompañamiento de los vecinos a la zona de Puerto Naos y La Bombilla, aún cerrada por el elevado número de gases”.

Pérez Sicilia recuerda que el Ejecutivo nacional aseguró que “la recuperación de la Isla Bonita no iba a ser un problema de dinero, pero lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a los palmeros y está dando la espalda a las administraciones de la Isla”. Prueba de ello, afirma, “es que más de un año y medio después de que erupcionase el volcán las administraciones locales aún no han recibido ni un solo euro de las facturas presentadas al Ministerio del Interior. A esto se suma que ya ha confirmado a los ayuntamientos que dejará fuera algunos gastos al regirse por un decreto que no responde a la realidad de la Isla, poniendo a algunas administraciones locales en una situación económica muy compleja. Sin lugar a dudas, una realidad que demuestra que este Gobierno no ha entendido la situación que ha vivido la Isla”.

Durante su intervención, se apunta en una nota del PP, el senador también le recordará a Marlaska que “su Gobierno está dejando solo al Cabildo de La Palma en las tareas de recuperación social de la Isla como: el acompañamiento a las personas que aún no han podido regresar a sus casas en la zona de Puerto Naos y La Bombilla, cuando nuestro país cuenta con una Policía Nacional y Guardia Civil que tiene a los mejores expertos en gases; la construcción de la tubería de La Fajana, que está construyendo en solitario el Cabildo pese a no ser de su competencia y que supone una inversión de más de 5 millones de euros o la propia pista que atraviesa la colada”.

Por último, el senador palmero defiende, que “como se lleva diciendo desde el primer día, ante situaciones excepcionales como ha vivido La Palma debemos adoptar medidas excepcionales, y eso es lo que parece que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha entendido”.