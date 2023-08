El PSOE advierte de que el ‘nuevo Peinpal’ es “una operación de maquillaje” para aparentar cambios

El grupo del PSOE en el Cabildo informa en nota de prensa que “tras el anuncio realizado por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez (CC), sobre la reestructuración del Peinpal, el Grupo Socialista ha mostrado su sorpresa al conocer que el decreto no incluye ninguna novedad estructural significativa con respecto al que ha estado vigente, más allá de modificar ciertos apartados y conceptos, que no cambian su funcionamiento y mucho menos mejora su eficacia”.

La consejera socialista Jordana Rodríguez Francisco ha anunciado que llevará al próximo Pleno una pregunta dirigida a Sergio Rodríguez para que “justifique estos cambios y la presunta mejora de su operatividad, a la que alude en una nota de prensa del Cabildo de La Palma”.

Rodríguez Francisco señala que “nos podemos encontrar ante una nueva cortina de humo del Gobierno insular de Coalición Canaria para aparentar que hay un cambio en la gestión de la emergencia, cuando la realidad es que se mantiene en los mismos parámetros con los que se venían operando desde el Cabildo”.

Es más, la consejera socialista se pregunta dónde se encuentra en la nueva estructura del Peinpal el espacio para, como ha anunciado en reiteradas ocasiones el presidente, dotar de participación a la ciudadanía afectada por la erupción volcánica. Mucho nos tememos que nos encontramos ante una nueva operación de maquillaje, para aparentar que se ha cambiado de rumbo, cuando la realidad es que se mantiene la misma dirección“, apostilla.

Jordana Rodríguez Francisco recuerda al presidente que en “el proceso de reconstrucción se ha escuchado y dado la palabra a las personas afectadas, con el mayor proceso de participación ciudadana que se recuerda en Europa, a través del proyecto Revivir El Valle, al igual que en la redacción de los decretos de recuperación del Valle de Aridane en materia agrícola y urbanística”.

La consejera socialista recalca que “el grupo de Gobierno de Coalición Canaria encontrará siempre la mano tendida del PSOE en el Cabildo para contribuir a mejorar la gestión de la reconstrucción, pero no estaremos ni en la demagogia y, mucho menos, nos prestaremos a la ceremonia de la confusión en la que trataron de convertir los nacionalistas el proceso de recuperación del Valle de Aridane”.

Jordana Rodríguez “se pregunta también dónde están los 200 sensores que el presidente del Cabildo anunció que iban a comprar en el mes de agosto para su instalación en Puerto Naos y La Bombilla”.

En esta línea indica que en “la instalación de medidores se debe garantizar que se cumplan los requisitos que ya se especificaron en el protocolo de actuación que se presentó en la legislatura pasada, teniendo en cuenta que no es correcto que la persona tenga que leer la medición a través de un QR por no disponer de pantalla y no tenga alarma si hay un aumento de CO2 en su vivienda pudiendo adoptar las medidas correspondientes. Una situación que generaría inseguridad para la población”.

En referencia al gas radón, Jordana Rodríguez recuerda al presidente que “se lleva midiendo este gas y otros en las diferentes fases de la erupción, desde el año 2021 hasta la actualidad”. E insiste en que “se haga un estudio sectorial de todos los gases en referencia al proceso volcánico con la finalidad de preservar la salud de la población”.

“La Palma necesita, más que nunca, una gestión eficaz y eficiente, honesta con la ciudadanía y que no genere falsas expectativas para las personas damnificadas por el volcán. La Isla no se puede permitir una política desnortada, que modifica por modificar lo que funciona, al más puro estilo de Lampedusa: cambiar todo para que nada cambie”, concluye.