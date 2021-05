Susa Armas: “El apoyo a la cultura de la isla lleva año y medio paralizado”

“El apoyo del Cabildo a la cultura en La Palma lleva casi un año y medio paralizado, desde comienzos de 2020, y lo poco que se hace en estos momentos en la isla depende mayoritariamente de los ayuntamientos y de sus escasos recursos”, advierte la consejera de CC en el Cabildo Susa Armas.

“El sector es uno de los más castigados por la pandemia y la crisis económica actual y sobrevive a duras penas gracias a los ayuntamientos que siguen programando su agenda cultural sin contar con la aportación del Cabildo”, señaló en el último pleno.

“El grupo de Gobierno del PP y PSOE eliminó de los presupuestos de 2020, meses antes de la llegada del Covid, proyectos culturales insulares que llevaban años funcionando con éxito, como ‘La Palma es un punto’ o ‘Aires de mar’, que se ejecutaban gracias a un convenio del Cabildo con CajaCanarias”, asegura.

“Acabaron con esos proyectos para sustituirlo por el Circuito Insular de Artes Escénicas y Música ‘Creamos en La Palma’ que anunciaron en junio del año pasado, pero, después de anuncios y más anuncios, este circuito sigue sin ponerse en marcha”, afirma.

“Para este grupo de Gobierno lo primero es la propaganda y lo último es la gestión, porque casi un año después sigue sin ponerse en marcha el Circuito y sin ejecutarse ni un solo céntimo”, recalcó Susa Armas ante el pleno. “Y mientras el Cabildo sigue usando la excusa del Covid para justificar su falta de gestión, los ayuntamientos hacen su trabajo, programando y llevando a cabo actividades, apostando por una cultura segura siguiendo estrictas medidas de protección sanitaria”, añadió.

“Al Cabildo le sobraron el año pasado 61,5 millones de euros porque la gestión del PP y del PSOE no funciona y no son capaces de poner en marcha lo que anuncian. Confiamos en que este Circuito Insular de Artes Escénicas salga adelante, aunque sea con mucho retraso, y que no se convierta en uno más de esos anuncios huecos a los que nos tiene acostumbrados este grupo de Gobierno”, concluye Susa Armas.