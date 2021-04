El PP de Tijarafe rechaza un presupuesto 2021 “hecho sin consenso”

El Partido Popular (PP) de Tijarafe, a través de su portavoz, Dácil Pérez González, indica en una nota de prensa que su grupo en el Ayuntamiento ha votado en contra de las cuentas presentadas por el equipo de Gobierno, “porque no están de acuerdo en dejar a los autónomos sin subvención COVID en un año como éste, ni en bajar la subvención al club de lucha”. Además, asegura que “pese a ir convencidos de que votaríamos a favor, después de la reunión mantenida, previamente, en la que nos confirmaron que solo nos aprobaban las enmiendas del tercer sector, comprendimos que el grupo de Gobierno no buscaba un consenso, no valoraba positivamente las propuestas del Partido Popular de las cuales incluso, por responsabilidad, retiramos algunas, una vez valoradas con ellos. Por lo que tuvimos que cambiar el sentido de nuestro voto”.

La concejal del PP, se señala en la nota, “no ha dudado en mostrar su descontento después de que haya sido rechazada la enmienda presentada en relación a las ayudas COVID para autónomos y pymes. Desde el Grupo Popular, añade, “se había pedido poner, nuevamente, en funcionamiento las ayudas que ya se dieron hace apenas unas semanas pero que corresponden al presupuesto 2020 y que este año el grupo de Gobierno quitó del presupuesto, “pero para este año solicitamos incrementar la financiación hasta llegar a los 27.500 euros, es decir, más del doble que el año pasado que fueron 12.000 euros”. Indica que “esta enmienda ha sido rechazada, ya que el equipo de Gobierno ha asegurado que no es competencia del Ayuntamiento, y que esta ayuda era más importante el año pasado, debido al confinamiento, ya que muchos negocios permanecieron cerrados”. “Una excusa que desde el PP ni entendemos, ni comprendemos, ni apoyamos. Le recordamos, una vez más al Ejecutivo, que son precisamente los autónomos y las pymes los que generan puestos de trabajo, y a los que hay que ayudar, cuidar, y dar la mano en tiempos como los actuales”, señala la portavoz del Partido Popular.

Por su parte, el concejal Abel Martín ha mostrado “su sorpresa también al no ser aceptada la enmienda presentada para aumentar en 5.000 euros la inversión del Club de Lucha Tijarafe”. “Que para 2021, ha sufrido un gran tijeretazo, quedándose solo en 5.000 euros. Algo que no entendemos, por lo que desde el PP pedíamos que se incrementase en 5.000 euros más, volviendo a contar con una inversión de 10.000 euros, como años anteriores”, señala. Asimismo, se apanta en la nota, Martin “no ha dudó en reprochar al equipo de Gobierno” que “si nosotros no cuidamos a nuestro club de lucha, nadie lo va a hacer. La lucha canaria ha sido uno de los deportes más castigados durante este año y ahora más que nunca necesitan la subvención completa”.

Por otro lado, ambos concejales “agradecen que el equipo de Gobierno sí haya tenido en cuenta las enmiendas presentadas para el tercer sector. Concretamente se pedía que se incrementasen los convenios igualando a los otros que cuentan con una inversión de 1.000 euros, de esta manera AFEM La Palma y AECC han pasado de contar con una financiación de 500 euros, a 1.000 euros ahora”, explica”. También ha sido aprobada la enmienda en la que “se instaba al equipo de Gobierno a la creación de un acuerdo con Cáritas por un importe de 1.000 euros, que estamos seguros que será de gran utilidad para poder seguir ayudando a todos los tijaraferos que lo necesiten”.

Por último, desde el Partido Popular aseguran que “vamos a seguir en la línea marcada de sumar, aportar y trabajar para no dejar a nadie atrás en estos momentos, y al grupo de Gobierno le pedimos diálogo y escucha. La oposición suma, pero para eso necesita ser escuchada por un Ejecutivo que no negocia ni consensa un presupuesto, con la importancia que éste tiene”.