El 'Isla Bonita Love Festival' subastará una obra de Pedro Almódovar en beneficio de la Asociación Violetas

El arte tomará protagonismo en el inicio del Isla Bonita Love Festival 2019, indica la organización del evento en una nota de prensa. El Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane acogerá el miércoles 17 de julio la inauguración de la Exposición Veneno Forever de Matías Uris + La Fresh Gallery y la subasta de una obra de arte de esta prestigiosa galería a beneficio de la Asociación Violetas.

En la nota se indica que "lo que en principio iba a ser un editorial de moda con Cristina La Veneno para la revista Candy Magazine, celebrando la publicación de sus memorias a cargo de Valeria Vegas, se convirtió en un homenaje póstumo. Sus autores recuerdan el nerviosismo de la cantante porque era la primera vez que le realizaban unas fotografías en esas condiciones. Mientras le hacía la manicura y la maquillaban, compartió con ellos todo tipo de historias sobre sus comienzos, su vida en el pueblo o sus escarceos amorosos. Pero al ponerse frente a la cámara, el nerviosismo dio paso a un ‘bello animal salvaje’. Aquellas fueron sus últimas fotos ya que un mes después perdía la vida.

En octubre de 2017, añade, el fotógrafo Matías Uris participó con cuatro de estas fotos en el Festival de Cultura Basura, organizado por la Fresh Gallery en La Térmica (Málaga), junto a John Waters y Eduardo Casanova, entre otros.

En enero de 2018, esta exposición se trasladó a la Fresh Gallery (Madrid), donde además de las cuatro fotografías se publicó un Fanzine llamado “Veneno Collection, de doscientos ejemplares con todas las fotos que se verán en la Exposición del Isla Bonita Love Festival. Parte de lo recaudado se donó ese mismo año a la ONG Transexualia que trabaja con transexuales en riesgo de exclusión en Madrid y de la que Cristina era miembro.

También de la mano de La Fresh Gallery, señala, tendrá lugar la subasta de una obra de arte de Pedro Almodóvar, en beneficio de la Asociación Violetas. Se trata de una impresión digital, de 40 x 31 cm con aluminio dibond.

El director manchego es, sin duda, una de las figuras imprescindibles del cine español, cosechando éxitos no solo en nuestro país sino también más allá de nuestras fronteras. Pero, Almodóvar ha mostrado también su faceta artística a través de su obra fotográfica que vio la luz en la Fresh Gallery con fines altruistas. Imágenes que combinan gran colorido y muestran la intimidad de la cocina mediante elementos propios de esta estancia: “Pensé en Antonio López y sus amigos pintores del hiperrealismo madrileño de los años 50 y durante los meses siguientes me dediqué con la misma urgencia del primer día a probar objetos, frutas, floreros sobre la encimera de la cocina. Una especie de autobiografía a través de bodegones compuestos por los mil objetos con los que convivo, incluyendo algunos cuadros que dialogaban en perfecta sintonía con flores, frutas y verduras. No utilicé nunca trípode, actuaba a salto de mata y con verdadero desenfreno. No sé si este frenesí era debido a la inspiración o a mi innata ansiedad. De todos modos, aquí está el resultado”, explicaba el propio Pedro Almodóvar en su exposición.

Y con ese objetivo benéfico, agrega, con el que el propio autor dio vida a sus obras, una de ellas será subastada en el Museo Arqueológico Benahoarita, y su recaudación irá íntegramente a la Asociación Violetas, constituida para la defensa de los derechos de este colectivo en La Palma.

El consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Jordi Pérez Camacho, promotor del Isla Bonita Love Festival, destaca que “en este caso la imagen vale más que mil palabras, y que contar con la colaboración de la Fresh Gallery y de Pedro Almodóvar ayuda a evidenciar el trabajo que estamos realizando, además de la solvencia que tiene nuestro proyecto social”.

