La Fundación Telesforo Bravo pide a Iberia que retire un anuncio de un vuelo a La Palma con una imagen de ‘torres de piedra’

La Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello se ha dirigido a Iberia para que retire un anuncio insertado en la portada de un medio digital en el que promociona un vuelo a La Palma con una imagen de torres de piedras. “La Fundación tiene una campaña en contra de esta costumbre que es muy dañina con el medio ambiente y que no es nada representativa de La Palma”, ha asegurado a este digital Jaime Coello, representante de la institución. “Es una costumbre importada que estamos sufriendo en toda Canarias y que genera unos impactos ambientales muy grandes”, asegura.

“Me he dirigido por escrito a Iberia y estoy esperando contestación; les he pedido que retiren el anuncio y que no continúen por ahí, porque estamos viendo que hay muchos programadores de páginas que tienen esta imagen y la utilizan de forma recurrente para todo”, afirma. Además, subraya, “la imgen es posible que ni siquiera esté tomada en La Palma”.

“Estos montones de piedra producen daño al suelo, porque las rocas cuando están colocadas sobre el suelo lo protegen de la erosión; el suelo tarda muchos miles de años en formarse y si se quitan las rocas se desprotege de la lluvia y del viento”, explica. Además, agrega, “bajo esas rocas suelen vivir un montón de especies de invertebrados”. “Es un tema que se ha puesto de moda en todo el mundo y que está perjudicando mucho al medio natural”, resalta Coello.

“Estas de piedra se empezaron a popularizar en Estados Unidos, donde se conocen con el nombre de rock stacks, pero ahora es ya un tema global, y eso también está haciendo que todos los paisajes se parezcan”, advierte.

Recordó que en La Palma “lo que sí está ocurriendo son daños a yacimientos arqueológicos, la gente coge rocas para hacer ese tipo de construcciones que proceden de yacimientos arqueológicos o de bienes con interés etnográfico o incluso patrimonio geológico”.