“Dicen que el ‘Gordo’ toca donde hay desgracias y este año tenemos muchas”

Ricardo Cobiella, que regenta la Administración de Lotería número 1 de Santa Cruz de La Palma, conocida como Lotería Isla Bonita, recuerda que se suele decir que “el Gordo de Navidad toca donde hay desgracias”. “En España, este año, desafortunadamente, hay desgracias en muchos sitios”, ha señalado a este digital. Su padre, León Cobiella, fallecido en 2017, repartió en 2001 en La Palma la descomunal cifra de 15.000 millones de las antiguas pesetas del Gordo de Navidad. Asegura que la pandemia ha reducido las ventas de lotería de Navidad en Canarias “en un 15%, mientras en otros lugares ha sido del 30%, así que estamos contentos y esperamos seguir creciendo”, dice.

¿Cómo van las ventas de lotería de Navidad en un año de pandemia?

A nivel nacional las ventas han bajado considerablemente, cerca de un 30% y se supone seguirán bajando a medida que se sigan confinando lugares, establecimientos, etc. Hay loteros que lo están pasando verdaderamente mal por la incertidumbre de que una mañana te levantas y resulta que no pueden abrir. Y son estas fechas y este sorteo el que nos salva las ventas de todo el año. Nosotros en Canarias, y en La Palma, somos privilegiados al poder estar abiertos y las ventas están un 15% por debajo del año pasado, pero teniendo en cuenta el 30% de otros sitios, estamos contentos y esperamos seguir creciendo.

-¿Qué números son los más solicitados?

-Los de siempre, el 5 y el 7, aunque este año también se busca mucho el 0 al acabar el año pasado en 90

- ¿Volverá a dar el Gordo la Administración número 1 para alegrar los corazones en un periodo tan triste?

Lo merecemos, creo que todos los administradores lo merecen, somos un colectivo que más aporta al Estado, con comisiones congeladas desde hace 15 años y que se nos está tratando con mucha indiferencia de hace años hasta ahora. Dicen que toca donde hay desgracias, en España, este año, desafortunadamente, en muchos sitios. En lo que a nosotros respecta, estamos ilusionados con los 1.500 décimos que vendimos del 71.951 y que se recaudaron 4.500 euros de ayuda para los afectados por el incendio de Garafía. Ojalá tocara ese, porque estaría repartido por toda la geografía del país.

-¿Esperas que aumenten las ventas en lo que queda hasta el sorteo?

Estamos en una línea bastante ascendente, no solo en ventanilla, en la web (única web de loterías en la Isla de La Palma, www.loteriaislabonita.es) las ventas han aumentado un 56% con respecto al año pasado y creemos que, en tiempos de coronavirus y distancia social, es una herramienta fundamental que debería seguir creciendo. De las ventas, como comenté antes, hemos recortado un 15% en 6 meses, esperamos y confiamos en que la gente siga teniendo esa ilusión que da cada año la Lotería Navidad y tenga en cuenta que seguimos siendo una Administración que da muchos premios, y no solo por aquel Gordo tan recordado, sino por el segundo, el tercero y el cuarto premio de Navidad. No queremos el quinto este año, querríamos el primero.