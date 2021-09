Un DJ palmero pinchará música durante 24 horas para recaudar fondos en beneficio de los afectados por el incendio de El Paso y Los Llanos

El DJ palmero Jacob Alonso pinchará música durante 24 horas ininterrumpidas en beneficio de las familias afectadas por el incendio de El Paso y Los Llanos. El Reto 24 Horas se iniciará este viernes, 10 de septiembre, a las 11.00 horas. El evento se podrá seguir por streaming en la página Mixcloud y en las redes del DJ.

Todo aquel particular o empresa que quiera colaborar deberá hacerlo a través de una transferencia bancaria a la asociación SOS La Palma, que será laque gestione las ayudas entre las personas que se han visto más afectadas por el fuego.

El abono se deberá realizar a:SOS La Palma, cuenta número ES16 0182 3441 2702 0106 6795 con el concepto ‘Afectados incendio El Paso Los Llanos’. Además, quienes quieran aparecer publicitados durante la emisión también podrán mandar su logotipo a reto24h@gmail.com.

Jacob Alonso ha asegurado que “es un orgullo para mí poder realizar este reto, y contribuir con las familias afectadas. Estoy viviendo las consecuencias de este incendio de primera mano, ya que algunos de mis familiares y amigos han perdido sus casas y buena parte de su trabajo. Por lo que no me lo pensé dos veces y se me ocurrió esta idea para poder ayudarles”. Asimismo, explica que que este evento se podrá seguir en streaming en el Instagram de MIXCLOUD, “y, además, también se harán conexiones aleatorias tanto en mi perfil de Instagram como en el de Facebook. La realización del evento correrá a cargo de Sixty Media”, señala.