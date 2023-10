La firma Diazar Atelier de Isla Bonita Moda presenta su nueva colección de baño en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2023.

Diazar Atelier regresa un año más a una de las pasarelas más importantes de Europa en moda baño. En esta ocasión, el protagonismo del rico legado de la artesanía palmera cobra especial relevancia, lo que supone una oportunidad para el impulso del binomio artesanía y moda que desde la firma ha estado siempre presente desde sus inicios, y que el equipo de gobierno del Cabildo Insular de La Palma tiene claro en su apuesta desde la Consejería de Promoción Económica y la Consejería de Artesanía de la corporación, informa en nota de prensa la institución insular.

La posibilidad de acudir un año más a una pasarela del prestigio y recorrido de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida es signo de la consolidación, el reconocimiento y la mejora del posicionamiento de las marcas palmeras que continúan creciendo en la industria con pasos firmes. Este espacio se convierte en el escenario idóneo para mostrar las capacidades de una industria local de la moda palmera en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Bajo el título “Bohem”, Diazar Atelier muestra una colección inspirada en el estilo bohemio o boho, una tendencia que se carga de elementos compositivos de los movimientos hippies de los 60 y 70, y cuyos orígenes, en esencia, se encuentran en el estilo de vida de los artistas parisinos de mediados del S.XIX, y que es descrito en “Escenas de la vida bohemia”, escrito por Henri Murger en 1851. De estos movimientos la propuesta se carga de sus características más representativas: actitud de espíritu libre que huye de los convencionalismos, un sentido crítico con la sociedad que le rodea y un estilo alternativo y desenfadado que busca mostrar naturalidad y, sobre todo, personalidad.

En línea con el concepto de “personalidad”, “autenticidad” y “unicidad” de las prendas propios del estilo boho de la colección, la artesanía palmera adquiere especial relevancia, cada vez más presente y visible en las colecciones de la firma, a través de prendas y complementos que aportan una clara diferenciación gracias a su alto valor añadido. A través de artesanas y artesanos de La Palma Artesanía se implementa multitud de oficios presentes en la colección: macramé, croché, roseta, marroquinería, seda natural, cestería de palma, tejeduría y modistería. Todas estas técnicas artesanales cobran vida a través de las manos de artesanas y artesanos como Maira Riverol, Rosalba Batista, Juana María Pérez, Silvia Abrante, Patrizia Paris, Sara Giardino, Juan Manuel Simón, María Candelaria Cruz, Silvia Baly, las Hilanderas de El Paso y Sebastián Ramos.

Asimismo, las invitaciones del desfile contaron con el oficio artesanal de encuadernación, papel y cartón de Alexi Rodríguez, un gesto más cargado de simbología que demuestra que la artesanía es arte con un amplio abanico de posibilidades desde el punto de vista comercial.

Por otra parte, se cuenta con complementos de autor, mediante accesorios de marcas canarias como las firmas grancanarias Zaira Rodso para el calzado, o Sandra Jaurrieta para la confección en macramé para alguna de las piezas expuestas sobre la pasarela. Además también están presentes firmas adheridas al Sello de Garantía Isla Bonita Moda, como Julia Brito, firma de complementos colaboradora habitual en Diazar Atelier.

Para la promoción y difusión del trabajo realizado por artesanas y artesanos de La Palma participantes en esta colección se contará con un vídeo promocional impulsado por la Consejería de Artesanía del Cabildo Insular de la Palma, que ha sido creado por el equipo de Look like Brothers S.L., Marten van Dijken y Dominic Dähncke, que elaboran una pieza audiovisual 100% made in La Palma. La pieza promocional cuenta con la modelo palmera Jeniffer Hernández.

El broche de oro de este vídeo promocional lo otorga el guion narrativo creado por la escritora y docente investigadora Elsa López, premio Canarias de Literatura 2022, quien además pone su inigualable voz en off de esta pieza audiovisual.