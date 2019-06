Este baño femenino de tres tazas "es una obra de arte" y está en un supermercado

El baño de mujeres con tres tazas compartidas del supermercado Spar de El Paso se ha convertido en un fenómeno viral después de que fuera estrenado por la humorista Petit Lorena, que hizo una fotografía y la subió a su Facebook. “Una mujer extranjera me dijo este miércoles, extrañada, que el baño tenía tres retretes y entonces fui a ver cómo era, me sorprendió, me senté en una de las tres tazas, en la del centro, hice una foto y la subí a mi Facebook, y se ha convertido en viral”, ha contado, entre carcajadas, a La Palma Ahora.

“Los responsables de Spar no han dado ninguna explicación, pero hay que reconocer que se lo han tomado con mucho vacilón haciendo comentarios”, dice muerta de risa. “Yo no sé por qué han puesto tres retretes en un mismo lavabo pero realmente el baño es una obra de arte como las que se exponen en la Feria Arco y propongo que el Ayuntamiento de El Paso organice visitas guiadas”. "Está limpísimo, aquello es una obra de algún artista desconocido", asegura.