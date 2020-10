“Reconvertir las plataneras convencionales de La Palma en ecológicas es posible”

Mónica Barreto, licenciada en Ciencias Ambientales y especialista en agricultura ecológica, explota una finca platanera ecológica de dos fanegas ubicada en las cercanías del Aeropuerto, en Villa de Mazo. Esta joven palmera, que participó en la mesa Ventajas y desafíos del mundo rural celebrada en el marco de las jornadas La Voz de la Mujer que organiza la asociación intercultural Karmala Cultura, ha confesado a este digital que la puesta en marcha de su explotación “ha sido un camino de obstáculos”, aunque le permite “conciliar” su vida laboral y familiar. Está convencida de que la reconversión de la producción de plátanos convencional de La Palma a ecológica es posible porque la platanera “es una planta rústica muy fácil de llevar” en cultivo sostenible.

¿Con qué dificultades se encontró a la hora de poner en explotación su finca?

Ha sido un camino de obstáculos. Las primeras dificultades fueron de tipo familiar, porque mi niño era muy chiquitito, dependiente de mí, y su padre trabajaba, me costaba conciliar, pero también porque mi padre se enfermó al mismo tiempo y como yo era la única autónoma de la familia y no tenía jefe, pues me hacía cargo de muchos asuntos familiares. La segunda dificultad fue de tipo económico porque al ser la finca de nueva plantación tarda un año y medio en producir, estás un año y medio trabajando gratis en tu finca, pero tienes que trabajar fuera para invertir dentro de la finca. Ese primer año y medio fue muy difícil, no tuve apoyo de mi cooperativa, no me quisieron financiar los fertilizantes y fue muy difícil.

¿Producir ecológico es más caro?

Lleva más mano de obra y los fertilizantes y los productos fitosanitarios son algo más caros, pero después compensa mucho más económicamente porque el precio al que vendes es mucho más alto y estable, y sí que compensa. También hay ayudas de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias destinadas a superficie ecológica, de la que recibo 1.000 euros al año por hectárea de producción.

¿Las ayudas públicas son suficientes?

No son suficientes para cubrir las diferencias de lo que te cuesta producir, claro que no, porque entonces te saldría gratis ser ecológico, pero son un buen apoyo.

¿Cree que es posible una reconversión de la producción platanera convencional de La Palma?

Sí, la platanera es muy fácil de llevar en ecológico. Es una planta muy rústica, echándole suficiente agua y suficiente estiércol para que no se estrese, es muy fácil su producción ecológica.

¿Se ha encontrado con algún obstáculo por el hecho de ser mujer?

Por el hecho de ser mujer, ninguno. Yo compagino el trabajo de cuidar a mi hijo con su padre. Él también se hizo autónomo para poder ser más flexible, los dos tenemos flexibilidad y eso es lo que te permite conciliar.