Casi 15.000 migrantes han llegado en lo que va de año a Canarias, que sigue sumando desapariciones y naufragios

Cerca de 15.000 personas migrantes han sobrevivido a la ruta canaria en lo que va de año. Según el balance publicado por el Ministerio del Interior este lunes, 14.976 personas han llegado al Archipiélago entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. El número de supervivientes que han alcanzado las Islas ha aumentado un 19,8% con respecto al mismo período del año anterior. Así lo reflejan los datos del informe, que no contabiliza los rescates que han tenido lugar estos dos primeros días de octubre. Solo este fin de semana, los equipos de salvamento han auxiliado a 244 personas en tres embarcaciones. Este lunes, los rescates continúan.

Por el contrario, el número de embarcaciones ha descendido. Mientras que en 2022 fueron rescatadas 279 barcazas, este 2023 han sido localizadas 270. Esta caída está relacionada con la reaparición de los cayucos en la ruta. Estas grandes embarcaciones tienen capacidad para más personas que las neumáticas o pateras. Sin embargo, siguen siendo peligrosas, ya que suelen atravesar la ruta atlántica sobreocupadas y los viajes que realizan son más largos, al partir desde Senegal o Mauritania.

La inestabilidad política que atraviesa Senegal desde 2021 explica por qué los cayucos han pasado a protagonizar parte de la ruta canaria. Saliou Diouf, presidente de Boza Fii, una asociación que trabaja por los derechos de las personas migrantes en Senegal, señala cómo la represión ha contribuido a alimentar la desesperanza: “Los senegaleses han perdido la esperanza”, subrayó en declaraciones a esta redacción.

En el Atlántico no solo continúan las llegadas, sino también las desapariciones y los naufragios. En las últimas horas se ha hundido una neumática que viajaba hacia las Islas con 50 personas a bordo. En este naufragio, que tuvo lugar a 78 kilómetros de Lanzarote, han desaparecido siete personas. Según han relatado los supervivientes, que fueron trasladados por Salvamento Marítimo a la isla, se perdieron en el océano tres hombres, tres mujeres y un niño de cuatro años.

Tal y como ha informado Efe, la tragedia se produjo cuando se había aproximado a la zona el pesquero marroquí Maranda. Este barco recogió del agua a 41 personas hasta que llegó desde Lanzarote la Guardamar Polimnia, que rescató a otros dos hombres.

Cuando la Guardamar Polimnia llegó a la zona, entre las 20.00 y las 21.00 horas, la zódiac ya se había hundido y el Maranda estaba socorriendo a náufragos del agua. El helicóptero de Salvamento Helimer 204 se sumó a las tareas de rescate.

De regreso al puerto de Arrecife, la Polimnia auxilió a otros 50 hombres y una mujer localizados en una neumática a 81 kilómetros de la isla. La frenética noche de rescates en Canarias saca a relucir de nuevo la necesidad de recursos estables de Salvamento Marítimo en las Islas. Los trabajadores han reivindicado en las últimas semanas mejores condiciones laborales, más personal y recursos fijos en el Archipiélago.

