ACNUR y la OIM se desplazan a Canarias para ayudar a gestionar la crisis migratoria

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) enviarán personal propio destacado a Canarias a partir de enero para ayudar a gestionar la crisis migratoria. Este lunes, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, se ha reunido con las representantes en España de ambas entidades, Sophie Muller (ACNUR) y María Jesús Guerra (OIM). Ambas estarán en el Archipiélago tres días y visitarán Gran Canaria y Tenerife, donde conocerán de primera mano la asistencia que se presta a las personas rescatadas de pateras y cayucos procedentes de África.

Las dos representantes han mostrado a Torres la predisposición de las dos entidades dependientes de la ONU a ayudar a esta comunidad autónoma a dar "una respuesta digna y humana" a esta "situación de emergencia" en lo referido a la acogida, a la protección internacional que asista a estas personas, al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento de las medidas contra la COVID-19.

📽️ @avtorresp se reúne con la jefa de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones en España (@IOMspain), María Jesús Herrera, y con la representante para España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (@ACNURspain), Sophie Muller. pic.twitter.com/dVI7PM9msV — Presidencia GobCan (@PresiCan) 16 de noviembre de 2020

Después de que a Canarias hayan llegado este año 17.411 inmigrantes africanos, la mitad de ellos en el último mes, y de que el Gobierno español anunciara el pasado viernes un plan de choque para afrontar esta emergencia migratoria, ACNUR y la OIM quieren ver cómo pueden colaborar con las medidas propuestas, si bien advierten "cierto retraso" a la hora de habilitar los recursos necesarios para ello.

Para responder a la solicitud de ayuda que les ha hecho el Gobierno canario, Muller y Herrera visitarán en estos tres días los "puntos calientes" de la ruta en Tenerife y Gran Canaria, donde 1.955 personas pernoctaron este domingo en el muelle de Arguineguín, tras un fin de semana con 1.347 rescatados, y elevarán un "plan de trabajo" a las direcciones de las entidades que representan.

Por parte de ACNUR, Muller ha estimado que el plan de choque presentado por el Gobierno de España "incluye medidas para proporcionar una acogida más digna y humana a un volumen de llegadas muy importante".

"El tiempo ha pasado, la situación ha empeorado y ahora hay un plan anunciado que estamos estudiando. Nos ponemos a disposición para ver cómo se puede implementar con los recursos necesarios, que vemos que están llegando, lo que consideramos una muy buena noticia. Vamos a ver cómo se implementan", ha afirmado la representante de ACNUR para España.

Muller ha confiado en que la puesta en marcha de estas medidas de emergencia por parte del Gobierno español "sea muy humana" y ha informado de que en su visita a Gran Canaria y Tenerife pretende "ver muy en detalle la situación para poder analizarla de manera transversal, tanto respecto a las llegadas como al acceso de estas personas a servicios y derechos".

"No pedimos promesas, estamos aquí para compartir con las autoridades nuestro análisis y previsiones y llamar la atención respecto de sus obligaciones internacionales", ha aseverado al ser preguntada por la confianza que ACNUR tiene en el plan de choque anunciado por España.

"Desde hace meses, hemos visto que no ha sido nada fácil" absorber los flujos migratorios que registra la ruta atlántica, ha admitido Muller, quien ha estimado que, aunque "ha habido muchos intentos de poner en marcha recursos, no ha sido posible concretarlos" hasta ahora, que se "está a punto de hacerlo", por lo que ha recalcado que desde ACNUR no se quiere "criticar antes de ver si esto es así y hay esperanza de que esta vez sí va a ser posible".

La jefa de misión para España de la OIM, María Jesús Herrera, ha asegurado que las dos organizaciones dependientes de la ONU están "preparadas para poder asistir al Gobierno".

Por ello, vienen para ver en qué pueden ser útiles para que se respeten todas las medidas de seguridad ante la covid-19, los derechos de las personas que llegan, "como se está haciendo", y apostar también "por la solidaridad de las poblaciones locales españolas ante una situación internacional tan complicada".

Herrera ha avanzado que la OIM hará "algunas propuestas para que la situación pueda mejorar" en Canarias y, como no tiene competencia en acogida, esta entidad "está dispuesta a lo que haga falta" para ayudar, como ya ha hecho en otros lugares, en "ofrecer información de primera llegada, asistencia sanitaria o retorno voluntario asistido", unas medidas que puede coordinar desde Gran Canaria, con personal propio, desde el próximo mes de enero.

Herrera ha advertido de que la OIM "no puede intervenir" en las decisiones del Gobierno español "sobre si hay o no movilidad", en referencia a los reparos que muestran tanto la Administración estatal como la propia Comisión Europea a la hora de promover derivaciones de inmigrantes rescatados en esta frontera sur de Europa a otras comunidades autónomas o países miembros de la UE.

"Lo que queremos es que haya una política de coordinación mayor y vemos un cambio importante de coordinación en las últimas medidas anunciadas, que consideramos fundamental", ha aseverado.

Plan de Choque

Esta medida se suma a todas las que el Gobierno de España presentó la semana pasada en el marco de su plan de choque "contra la inmigración irregular". La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, detalló en su visita a las Islas las vías de actuación que adoptará cada uno de los ministerios competentes en materia migratoria.

El Ministerio del Interior reforzará la cooperación efectiva con los países de tránsito, desplegando buques oceánicos, una patrullera de altura, un avión, un helicóptero y una embarcación sumergida en la ruta canaria. Asimismo, siete agentes de Frontex ya permanecen en Gran Canaria para ayudar a la Policía Nacional a filiar migrantes a su llegada. Por otra parte, Interior gestionará el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) instalado en el antiguo polvorín de Barranco Seco.

El Ministerio de Exteriores incrementará en 500 millones de euros el presupuesto destinado a la cooperación, contando con una partida de 3.100.000 euros. Además, la ministra Arancha González visitará Senegal antes de que acabe el año.

Por su parte, el Ministerio de Migraciones contará con nuevos espacios para la acogida. Entre ellos, el Colegio León de Las Palmas de Gran Canaria, los acuartelamientos de Las Canteras y Las Raíces, en Tenerife, y El Matorral, en Fuerteventura.