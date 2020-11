Miguel Urbán pide a la comisaria europea de Interior "proteger a las personas en la ruta migratoria, en lugar de las fronteras"

El eurodiputado Miguel Urbán ha enviado una misiva a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, expresando su preocupación por la política migratoria aplicada en Canarias. Considera que si en su viaje al Archipiélago y en sus reuniones con Grande Marlaska no se ataja esta emergencia, "y no se consensua que lo que se ha de proteger es a las personas y no las fronteras, será una visita inútil. Una cortina de humo para seguir alimentando un sistema de fronteras racista y criminal".

"Lo primero que debería hacer el Gobierno español, como símbolo de rechazo al pacto migratorio, a ese marco de normas que institucionalizan el maltrato a las personas que migran, es evitar que las Islas Canarias se conviertan en las nuevas Lesbos", asegura Urbán.

En la carta, el eurodiputado recuerda los episodios vividos en las pasadas semanas en el muelle de Arguineguín y la separación de madres de sus bebés. Una cuestión que finalmente ha sido solventada después de que saliera a la luz en los medios de comunicación y la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias (responsable de tutelar a los menores en desamparo) se posicionara en contra. La Fiscalía superior de Canarias finalmente ha establecido que no se deben separar a menores de sus madres.

Urbán también solicita que la comisaria declare "públicamente su rechazo a la falta de información sobre las personas que están desembarcando, a las trabas que están viviendo las y los periodistas y al silencio por parte de Salvamento Marítimo".

Así mismo, ha instado a presionar al Gobierno de España para que haga cumplir la decisión de la fiscalía de Canarias sobre no separar a las familias asegurando tanto la protección de los niños y niñas que llegan a territorio español como el derecho de las madres a permanecer con sus hijos en todo momento".