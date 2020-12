El presidente de Canarias critica a los políticos que viajan a las Islas con "un mensaje racista y xenófobo" sobre la inmigración

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha criticado a los políticos que viajan a las islas buscando "rédito" con un mensaje racista y xenófobo sobre la crisis migratoria que sufre el archipiélago.

Durante unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el 42º aniversario de la Constitución de 1978 en la conocida como Puerta de los Leones del Congreso de Los Diputados, Torres ha señalado que este fin de semana se han producido diferentes manifestaciones, unas a favor de los derechos humanos y otras "justamente lo contrario", en referencia a la visita de Santiago Abascal a las Islas para participar en una concentración en contra de la inmigración.

"Es cierto que el fenómeno migratorio vuelve a ser evidente en Canarias con un aumento importante. Es el segundo año con mayor llegada de inmigrantes de la historia, incluso más agravado porque la COVID-19 afecta mucho más, ya que son más complicadas, por no decir imposibles, las repatriaciones", dijo. No obstante, añadió que este domingo, que es un día de "unión" de todas las autonomías de España y para reconocer el "valor del voto" de los españoles, "no es momento para que otros, yendo a Canarias, lo que hagan sea incentivar el racismo, la xenofobia y el fanatismo".

"Canarias es un pueblo acogedor --insistió--. Somos migrantes, venimos de familias que tuvieron que ir a América y hay más de 200.000 isleños por el mundo, lo que no significa que hayan olvidado sus raíces, por lo que apelo a quienes van al archipiélago a buscar rédito político a que echen una mano en defender los derechos humanos y a que no se olviden nunca de que los que suben a las pateras son las víctimas".

Por ello, para Torres lo que hay que hacer es conseguir que estas personas no se suban a una embarcación irregular buscando un hogar fuera de su tierra. "Y no cabe ni la xenofobia ni el fanatismo. El Gobierno de Canarias y su presidente lo van a pelear todos los días si es que alguien pretende convertir a la islas en un mensaje de xenofobia que no ha calado en la sociedad. Vamos a seguir peleando para que no cale", concluyó.