Ángel Víctor Torres: "Aspiramos a tener el mayor número de medios contraincendios posible"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que aspira a tener en las islas el mayor número de medios terrestres y aéreos contraincendios posible y ha pedido al Ejecutivo central que reviste las dotaciones de efectivos que destina a las autonomías.



Torres, en el pleno del Parlamento canario y en respuesta a una pregunta del grupo Mixto sobre el incremento de los medios de extinción y los periodos de las campañas contra incendios, ha aclarado que aunque los criterios de distribución de medios son "objetivos", es preciso reexaminar las dotaciones a las comunidades para que Canarias tenga los medios "que merece tener".



El presidente de Canarias ha recordado que el incendio que se declaró en Gran Canaria en agosto fue el más grave de España de los últimos 12 años y, aunque en él operaron 20 aeronaves, no fueron suficientes para evitar que las llamas avanzaran.



Ha destacado la necesidad de que haya rapidez en la respuesta pues, ha agregado, "no sabemos a quien nos enfrentamos".



Además, ha recordado que en Canarias hay 11 operativos aéreos, 3 de la Comunidad Autónoma, 2 del Cabildeo de Gran Canaria, 2 del de Tenerife, 2 del de La Palma, uno de La Gomera y 1 Kamov con base en Tenerife.



El diputado del grupo Mixto Casimiro Curbelo ha abogado por la necesidad de disponer "de alguna base de helicópteros Kamov" y de ampliar la disponibilidad de los efectivos para combatir los incendios.



Según Curbelo, debido al cambio climático la campaña contra incendios forestales no se puede limitar a cuatro meses.