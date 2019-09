CC y Nueva Canarias formalizan su unión electoral: "La alianza se debatió en NC y se aprobó con una abstención"

A las 14.00 horas de este lunes se cerró el plazo de presentación de candidaturas para concurrir a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre y Coalición Canaria y Nueva Canarias han formalizado en la Junta Electoral Central de Madrid su alianza para esos comicios. A lo largo de la semana se espera que celebren un acto público conjunto en cuanto avancen respecto al programa y al orden de las listas.

Por el momento, se ha acordado el reparto de los escaños que se obtenga, de tal forma que Pedro Quevedo, por NC, será el diputado de la alianza electoral hasta 2021, y María Fernández, número uno por Las Palmas de CC, ocuparía el escaño hasta el final de la legislatura.

Este pacto ha pasado ya factura a NC, donde ya se han producido algunas bajas, como la de la exsenadora María José Rodríguez, que presentó su dimisión este domingo a raíz de las negociaciones con CC.

Sin embargo, este lunes el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado que la alianza electoral suscrita con CC se debatió en dos ejecutivas nacionales de la formación que dirige y que esta se aprobó con una única abstención.

Tras presidir en la capital grancanaria la toma de posesión de siete miembros de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, de la que es responsable, Rodríguez se ha referido al cisma que ha originado este pacto electoral en el seno de su formación. El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, ha criticado la decisión, mientras la exsenadora María José López, ha optado por dimitir de sus cargos orgánicos.



Al respecto, Román Rodríguez ha recalcado que en su partido "las cosas se debaten y se deciden en sus órganos, que es lo que se ha hecho en esta ocasión, concretamente en dos ejecutivas nacionales monográficas".



Según ha explicado, en esos dos encuentros, en los que "opinó quien quiso lo que quiso", NC tomó la decisión de concurrir con CC en las próximas elecciones generales "con una sola abstención y sin ningún voto en contra", y por unanimidad, en lo que respecta a la confección de las listas electorales.

"Esta decisión está tomada, respetamos cualquier crítica, dentro o fuera, y somos respetuosos con los que discrepen con esta decisión, pero aquí estamos para arrimar el hombro para que el 10N podamos tener representación en unas Cortes que van a ser muy importantes porque los gobiernos no van a ser sencillos, dada la previsible fragmentación que se reproducirá tras los nuevos comicios nacionales", ha apostillado.



"No lo hemos hecho pensando en NC, sino en Canarias", ha defendido. "Creemos que es importantísimo para esta tierra disponer de representación diferenciada en las Cortes Generales, y lo que hacemos, como en otras ocasiones, es juntar fuerzas con otros para conseguir ese objetivo", ha aseverado.



El líder de NC ha recordado que así procedió NC en 2011 con CC, en 2015 con el PSOE y lo vuelve a hacer ahora con CC "después de un debate tranquilo, sosegado, con todo el mundo opinando y decidiendo lo que entendemos que es mejor para la defensa de los intereses de Canarias en las Cortes". Rodríguez ha recalcado que ha quedado confirmada, con el escaño que ocupó Pedro Quevedo, "la eficacia que tienen diputados como él en la pasada legislatura", un hecho que, según ha dicho, favoreció el "desbloqueo del Estatuto, de la reforma del REF, la reforma electoral y la aprobación de las leyes de presupuestos de 2017 y 2018, que no han sido superadas hasta el momento en relación al buen trato hacia Canarias".

NC "respeta" las críticas a la alianza

Sobre la dimisión de sus cargos orgánicos que ya ha comunicado a la formación la exsenadora por Gran Canaria María José López, por su disconformidad con esta decisión, y las críticas que sobre la misma ha manifestado también Antonio Morales, Rodríguez ha insistido en decir que "NC respeta a todo el mundo".

"Quien quiera participar, participa, y quien no quiera, no. Es propio de la democracia que la gente acepte responsabilidades o no", ha referido además de considerar que esta alianza no afectará al pacto de gobierno regional vigente en Canarias, como tampoco lo hizo con las anteriores pactos electorales que ha firmado NC con otras formaciones.