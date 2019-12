CC decide esperar a que culminen las negociaciones de Sánchez con ERC para decidir su postura sobre la investidura

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria (CC) ha decidido seguir esperando a que culminen las negociaciones del socialista Pedro Sánchez con Esquerra Republicana para decidir si apoya o no la investidura.

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha insistido en que su partido mantendrá "la prudencia" antes de tomar una decisión, pues ahora mismo "parece que la particiación de Coalición Canaria es conveniente no es imprescindible" para la gobernabilidad.

"No hay información suficiente para adoptar por ahora ningún acuerdo y, por lo tanto, seguiremos en el criterio de prudencia que hemos mantenido hasta ahora. Hasta que no tengamos despejada la ecuación sobre qué documentos se han firmado con Podemos y qué documentos se pueden firmar con ERC no tomaremos una decisión", ha explicado Barragán.



En su opinión, a medida que pasan las semanas "el escenario es todavía más convulso", con situaciones que dificultan la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que el PSOE gobierne, tanto por la presión que recibe Esquerra Republicana por parte de los nacionalistas catalanes, como por la posibilidad de que se incluyan aspectos que contravienen la Constitución, lo que ha provocado voces discordantes entre los socialistas.

En caso de que Pedro Sánchez les llame para mantener un encuentro, acudirán a la reunión, pues "estamos dispuestos a hablar", ha dicho Barragán.



Mientras tanto, CC y NC profundizan en un documento sobre la agenda canaria que incluirá las cuestiones que, a juicio de los nacionalistas canarios, cualquier gobierno debe cumplir con el Archipiélago.



Respecto a la diferente postura que podrían mantener CC y NC sobre un posible pacto para la investidura de Pedro Sánchez, Barragán ha asegurado que, de momento, "solo hay preferencias", y habrá que esperar a que haya propuestas concretas para que los órganos de ambos partidos decidan.



En cuanto a la situación creada sobre la formación del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, Barragán ha dicho que su partido estudiará jurídicamente el escenario creado después de que la Mesa del Congreso decidiese dar a los partidos más pequeños una nueva oportunidad para no aglomerarse en un grupo parlamentario de 21 diputados, algo a lo que el PP y Vox se han opuesto por considerarla una medida irregular.



Barragán ha informado también de que Coalición Canaria celebrará su próximo congreso el 9 de mayo próximo en Tenerife, y ha indicado que, de momento, ningún candidato se ha postulado para estar al frente del partido.



Barragán también ha informado de que la Secretaría Ejecutiva de Comunicación pasa a depender de María Fernández, en sustitución de Héctor Suárez.