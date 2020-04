Canarias ultima su plan de desconfinamiento: "Hay que recuperar la normalidad insular manteniendo los controles aeroportuarios"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que el martes se reunirá el equipo científico que asesora al Ejecutivo durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus para culminar la propuesta de desconfinamiento que elevará el Gobierno de España. Torres ha incidido en la necesidad de "ir recuperando la normalidad" insular manteniendo las restricciones y los controles en los aeropuertos y los puertos del Archipiélago.

El jeje del Ejecutivo ha señalado que los detalles de esa propuesta se conocerán tras esa reunión del 21 de abril, pero ha admitido que esta desescalada puede ser asimétrica, gradual, atendiendo las singularidades de cada isla. En su comparecencia tras la celebración de la Conferencia de Presidentes, ha apuntado que Canarias ya está "en el final del partido" y que hay islas como El Hierro o La Gomera donde no se registran positivos por COVID-19 "desde hace semanas".

La prioridad, dijo, es hacer test a la mayor parte de la población para tener una visión real del grado de incidencia de la enfermedad en las Islas. En la actualidad, Canarias realiza más de 2.000 pruebas al día para detectar casos de COVID-19. La incidencia registrada en uno de los focos con más riesgos de contagio, las residencias de mayores, ha sido mínima. Según Torres ya se ha testado a prácticamente la mitad de los aproximadamente 10.000 usuarios y trabajadores de estos centros sociosanitarios.

El presidente canario avanzó que, en cualquier caso, la propuesta de desescalada atenderá a criterios sanitarios y científicos y que el papel de la Atención Primaria debe ser "fundamental" en este proceso.

Torres ha recordado que Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con el menor nivel de incidencia del virus por número de habitantes en todo el territorio nacional, con 2.047 casos diagnosticados y 119 personas fallecidas. Aún así, instó a la población del Archipiélago a "ser prudentes", a seguir los criterios científicos y sanitarios, y a prepararse para volver a "una cierta normalidad" que conllevará el uso de mascarillas o el incremento de la distancia física en los espacios comunes. El presidente del Gobierno canario insistió en la necesidad de "salir pronto" para evitar que "la pobreza, el hambre" acabe con la sociedad isleña. "Hay que generar economía", ha dicho.

"Plan de choque" en el sector turístico

Torres ha trasladado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, la necesidad de impulsar un "plan de choque inmediato" en el motor de la economía en Canarias, el turismo, "sacudido y golpeado" con especial intensidad en esta crisis ante las limitaciones de movilidad impuestas tras la declaración del estado de alarma. No en vano, el 60% de los 200.000 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo en el Archipiélago pertenece a este sector. El presidente canario ha reclamado una prórroga para los ERTE turísticos con el objetivo de que el Estado siga haciendo frente a los salarios de los trabajadores afectados y que no se tengan que ver abocados a una situación de desempleo.

La propuesta de Torres coincide con la planteada este mismo domingo por la patronal hotelera y los sindicatos del sector, que han elaborado un documento conjunto para pedir que se amplíe por lo menos hasta los seis meses la declaración de causa de fuerza mayor y que se tenga en cuenta en la tramitación de los ERTE.

También ha pedido un plan promocional extraordinario para el destino turístico.

Sobre las repercusiones que esta crisis sanitaria tendrá para la región, el presidente canario ha recalcado que los 4.450 millones que el Estado transferirá este año a las islas no son suficientes para hacer frente a la "sangría" que se prevé que cause en las arcas autonómicas la pérdida de ingresos propios, que representan entre el 20 y el 30 % del total, una circunstancia que no se da en otras regiones.

"No tendremos suficiencia financiera si no se nos permite el endeudamiento", ha apostillado el presidente.

Sobre la reconstrucción del archipiélago tras esta crisis, Torres ha anunciado que promoverá "un gran pacto" al respecto que incorporará las aportaciones que han hecho en las últimas semanas los empresarios, sindicatos, expresidentes canarios y representantes de corporaciones locales e insulares con los que se ha reunido en 23 encuentros.

Torres ha transmitido a Sánchez el respaldo de Canarias a la prórroga del estado de alarma que pedirá el Gobierno y a la decisión que se ha adoptado para encarar el final del curso 2019-2020.