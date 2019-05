Clavijo pide "respeto" para Canarias y Rosa Dávila ironiza con "cortarle la coleta" a Pablo Iglesias

El candidato de CC a repetir como presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha defendido este viernes que "a Canarias se la respeta", mientras que la cabeza de lista al Parlamento por Tenerife, Rosa Dávila, ha ironizado con que será en la plaza de toros, aunque esté cerrada, donde "cortarán la coleta a Pablo Iglesias".



Durante el acto de cierre de la campaña electoral de Coalición Canaria, Clavijo ha expresado que esta ha sido "la campaña de nuestra vida" y ha reivindicado que su partido viene "de la base y del pueblo" a pesar de que, a su juicio, les hayan intentado "quitar de en medio" con todo tipo de "artimañas y estrategias".



"Hace menos de un mes, cuando nos daban por muertos, sacamos no una, sino dos diputadas. Y Ana Oramas y Guadalupe González Taño van a ser fundamentales para el Gobierno de España", resaltó Clavijo, quien insistió en que ha "costado muchísimo" que a Canarias se la trate "en igualdad de condiciones" que al resto de españoles.



"Lo que vamos a conseguir el 26 de mayo es respeto para Canairas, nuestros derechos y nuestro futuro", ha finalizado el candidato nacionalista.



Por su parte, Rosa Dávila ha declarado que CC es "la ola de Canarias que no va a parar nadie, que empezó con Ana Oramas y que continuará el 26 de mayo".



"Estoy preocupada por lo que se está viendo en los medios: el PSOE tiene un pacto cerrado con Podemos y quieren hacer ministro a Pablo Iglesias, quieren entregar a España y a Canarias", ha advertido Dávila, antes de apuntar que aunque la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife lleve años cerrada, la volverían a abrir para "cortarle la coleta" a Pablo Iglesias.



También ha intervenido en el acto de cierre de campaña la diputada del Congreso Ana Oramas, que ha insistido en que los dos votos de Coalición Canaria no servirán para que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, renueve su mandato si es de la mano de Podemos.



"Ni con gobierno de coalición, ni con nada. No vamos a usar nuestro voto porque no hay precio a la palabra de esta diputada. Jamás los canarios vamos a consentir que Podemos llegue al gobierno de este país porque no hay precio de esta tierra para eso", ha relatado Ana Oramas.



Oramas ha subrayado que los canarios "saben" lo que fue Venezuela y lo que es y también cómo son "esas ovejas con piel de cordero" y, por ello, no pueden "consentir" que, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife tenga una "jaula de grillos" de los "podemitas" con los socialistas.



"Los únicos que podemos parar que Podemos llegue a los Ayuntamientos y Cabildos es Coalición Canaria y hay que decirlo", ha advertido Ana Oramas, que ha manifestado que se necesita un gobierno "fuerte" en Canarias en el que no sume Podemos y el PSOE "en ninguna institución".



"Vete pa' allá", ha expresado Oramas al final de su intervención sobre la participación de Pablo Iglesias en el cierre de campaña de Sí Podemos en La Laguna.



Por su parte, el candidato de CC a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha indicado que las sensaciones "son buenas" y que su partido está a punto de ser "una ola tremenda" que el domingo "dará la sorpresa".



"Tenemos ilusión, coraje y las cosas muy claras para que esta tierra siga avanzando, por encima de todo está nuestra gente, nuestros barrios, nuestra isla y nuestro pueblo", ha asegurado Alonso.



Ha añadido que "este país que se llama Canarias" lo defenderán en Madrid, en el Parlamento y "donde sea para tener lo que tenemos derecho a tener", ha concluido.