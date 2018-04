Clavijo justifica el superávit de 295 millones de euros por la aplicación de la regla de gasto

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Dolores Corujo, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que termine los ejercicios presupuestarios con superávit pese a las necesidades sociales, ante lo que este ha acusado a la diputada de "falta de formación o falta de información".



En la sesión de control del pleno del Parlamento, Corujo señaló que el Gobierno de Canarias terminó 2016 con un superávit de 77 millones de euros entre "falsas acusaciones" de despilfarro al consejero de Sanidad, entonces del PSOE.



Además, prosiguió la portavoz del PSOE, en 2017 se produjo un nuevo superávit de 296 millones de euros que se quedaron en las cuentas del Gobierno en los bancos cuando una de cada dos personas está en riesgo de exclusión social.



"Me aterra pensar cuánto va a ser el superávit este año", en el que el Gobierno de Canarias dispone de 983 millones mas que el anterior, dijo Dolores Corujo, quien no confía en que los excedentes se destinen a las necesidades de las personas dependientes, a la implantación de la educación de hasta tres años, a complementar las pensiones no contributivas o a aliviar el colapso sanitario.



El presidente respondió que en 2016 la Consejería de Sanidad desvió 130 millones de euros "sin respaldo contable ni presupuestario", en lo que supuso una "mala gestión de los recursos públicos" que no evitó un aumento de la lista de espera que posteriormente ha podido corregirse gracias a "una gestión seria y rigurosa", afirmó.



Clavijo indicó que si se produce superávit es por la aplicación de la regla de gasto, que limita la capacidad de ejecución porque no se puede gastar más de lo que establece el Ministerio de Hacienda.



Por eso consideró fundamental que se aprueben los presupuestos del Estado, porque eso permitiría destinar 295 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles.