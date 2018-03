Canarias vuelve a pasarse de frenada en su control del déficit público y deja de gastar más de 500 millones en 2017

Canarias, con el 0,67% de su Producto Interior Bruto (PIB) de superávit en 2017 (un total de 295 millones para un PIB regional de 44.030 millones de euros), se situó entre las cuatro comunidades autónomas que cerraron el año pasado con más ingresos que gastos, junto a País Vasco (+1,5% de su PIB regional), Navarra (+1,22%) y Baleares (+0,48%), según los datos de ejecución presupuestaria dados a conocer este lunes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Si al superávit canario de 295 millones se une la cantidad que se podía asumir como déficit, el 0,6% del PIB regional (264 millones), se llega a la conclusión de que Canarias pudo gastar y no gastó 559 millones de euros de sus ingresos del año pasado. Esta cifra, al aplicarse la regla de gasto, pudo reducirse en unos 100 millones de euros, más o menos, hasta llegar a algo más de 400 millones, pero no ello no quita para que sea, otra vez, un nivel muy alto de ahorro (ahorro real más déficit permitido).

En total, las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia incumplieron el objetivo de déficit en 2017 (0,6% del PIB regional); en conjunto, las comunidades registraron un déficit del 0,32% del PIB,, según informó la agencia Europa Press.

En concreto, Aragón registró un déficit del 0,92% del PIB, por encima del objetivo del 0,6%, igual que Castilla-La Mancha (0,72%), Extremadura (0,88%), Valencia (0,73%), Murcia (1,51%, pero no está depurado el efecto de Lorca) y Castilla y León (0,95%), la única región que no redujo su déficit el año pasado en relación con 2016, cuando se situó en el 0,64%. Murcia, por su parte, fue la comunidad con la cifra de déficit más alto.

El resto de comunidades, 11 en total, cumplieron el objetivo de déficit del 0,6% del PIB y cuatro de ellas lo hicieron con mucha holgura, ya que obtuvieron superávit: País Vasco (+1,5%), Navarra (+1,22%), Canarias (+0,67%) y Baleares (+0,48%). Montoro explicó que País Vasco, Navarra y Canarias tienen un régimen fiscal distinto al resto, mientras que Baleares está negociando el suyo propio.

De esta forma, País Vasco y Navarra recibieron mayores recursos por la actualización del Concierto y el Convenio Económico, que ascienden a 1.248 y 336 millones de euros, respectivamente, mientras que Canarias recibió 217 millones adicionales asignados a través del Fondo de Competitividad.

Por su parte, Andalucía registró un déficit del 0,22%, seguida de Asturias (0,31%), Cantabria (0,37%), Galicia (0,20%), Madrid (0,47%), La Rioja (0,39%) y Cataluña (0,56%).

Sobre esta última comunidad, Montoro indicó que ha reducido su déficit en algo menos de tres décimas respecto al 2016, gracias a los nuevos ingresos que ha recibido, pero destacó que otras comunidades, con el mismo aumento de ingresos, han reducido más su déficit.