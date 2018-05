Clavijo defiende su gestión en vivienda pública cuando Canarias carece de plan y hay más de 13.400 demandantes

El Gobierno de Canarias niega que haya dado la espalda a la adquisición de vivienda social para el parque público, a pesar de que hay 13.454 demandantes registrados el Archipiélago y de que no existe plan autonómico desde hace seis años. Fernando Clavijo ha reconocido este martes en el Parlamento que sus políticas en esta materia han sido “insuficientes” y se excusa en que en ningún lugar de España se ha puesto solución al problema de la vivienda.

Clavijo ha respondido sobre este asunto tras la pregunta formulada por la portavoz de Podemos en el Parlamento, Noemí Santana. “El Gobierno tiene los recursos que tiene, los plazos son los que tiene y queremos avanzar más rápido para dar solución a las familias”, resaltó después de enumerar las viviendas sociales que ha entregado en los últimos años, 291 en total, según datos que facilitó la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda a Canarias Ahora.

Para Noemí Santana, el Gobierno de Canarias está fomentando un “cóctel de precariedad, bajos salarios y altos precios que hace que vivir en Canarias sea misión imposible”. A juicio de esta formación, las claves para solucionar este problema son poner en marcha ayudas al alquiler, ampliar el parque público de viviendas, fomentar el alquiler de viviendas vacías y, por supuesto, regular el alquiler vacacional.

El presidente regional ha insistido en que se han dado ayudas al alquiler y que desde su Ejecutivo existen otras medidas como pisos compartidos…No obstante, aunque agradeció a Podemos que se aporten solucionen, sí que echó balones fuera recriminando que este partido “las propuestas que suelen hacer son las que rechazan donde gobiernan”.

Santana acusó al Gobierno de “inacción” en este asunto y recordó que más de 20.000 personas en Canarias se encuentran en lista de espera para conseguir un alquiler y, al mismo tiempo, hay unas 10.000 viviendas nuevas que están vacías. A ello se le suma que las personas más afectadas son las que tienen mayor riesgo de exclusión social.

De hecho, Canarias es la comunidad autónoma con mayor tasa de personas en riesgo de sufrir exclusión social (44,6%) y de pobreza infantil, según los datos de un informe de Unicef, un asunto por el que también preguntó este martes el dirigente del PP, Asier Antona. En ese asunto, el presidente canario también culpó al Gobierno de España, ya que considera que la pobreza infantil es fruto de la pobreza de las familias para lo que cree que debería derogarse la reforma laboral y facilitar la educación infantil de 0 a 3 años.

Sin plan de vivienda

El Gobierno de Canarias no dispone de Plan de vivienda desde el año 2012. Seis años después se ha empezado a trabajar en el nuevo documento que no entrará en vigor hasta el año 2019. Hasta entonces, la comunidad carece de política de vivienda.

En los últimos años se ha seguido la senda de lo que marca el plan estatal, dedicando gran parte de los recursos a rehabilitación de vivienda, pero no a dar respuesta a aquellas personas que no tienen donde vivir. Otras formaciones como Nueva Canarias también han exigido más inversión en vivienda y han pedido explicaciones en numerosas ocasiones a Clavijo por este asunto en el Parlamento. La formación sostiene que podría haberse destinado más recursos del FDCAN y estima que el número de demandantes puede ser mayor, hasta 35.000 familias, ya que hay personas que al saber que no se está construyendo vivienda pública desisten y se dan de baja del sistema.

Los cuatro municipios con mayor población de Canarias son los más afectados: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La laguna y Telde. El motivo es que tienen mayor número de habitantes y necesitan más recursos para dar respuesta a las personas que se ven afectadas por este problema.

Canarias dispone actualmente de un parque público en el que residen 14.234 familias que cuentan con ayudas para el alquiler (9.087 en la provincia de Las Palmas y 5.147 provincia Tenerife). A ello, se suman las 4.528 familias que residen en viviendas gestionadas por Visocan, según informa el Gobierno. Sin embargo, no es suficiente para los más de 13.500 demandantes de vivienda pública y si se tiene en cuenta que el alquiler vacacional ha encarecido el precio.