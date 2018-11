Coalición Canaria no irá a la reunión convocada por Casado porque "no tiene nada que demostrar"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha anunciado que no acudirá este miércoles a la reunión convocada en el Congreso por el presidente del PP, Pablo Casado, con el propósito de diseñar una estrategia en defensa de la Constitución y la unidad de España, porque "no tiene nada que demostrar".



Oramas recuerda que CC "siempre está presente en los aniversarios del Día de la Constitución, participa en todos los foros en los que se habla de la Carta Magna e incluso apoyó la aplicación del artículo 155 en Cataluña, por lo que consideramos que siempre hemos dado muestras de nuestro constitucionalismo y sentido de Estado".



En su opinión, lo que se está escenificando es "una competición para ver quién es más constitucionalista, y Coalición Canaria no va entrar en esa batalla; no dejaremos que nadie nos utilice", según indica en un comunicado.