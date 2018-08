CC se agarra a que una declaración de Clavijo por el caso Grúas "es una oportunidad" para aclarar su gestión

El grupo Nacionalista Canario en el Parlamento regional cree que el hecho de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tenga que declarar por el caso Gúras "es una oportunidad" para que "como siempre ha hecho" dé las explicaciones y relate los hechos ocurridos para aclarar todas las dudas que se están vertiendo sobre su gestión.

La formación nacionalista ha indicado este martes en un comunicado que en aras de la transparencia si es necesario que Fernando Clavijo comparezca ante la Cámara para "aclarar dudas" sobre el caso grúas "lo hará".

Unas declaraciones que ha sostenido tras la petición de Podemos de que comparezca el presidente regional ante el Parlamento autonómico si es imputado en el llamado caso grúas.

El grupo Nacionalista Canario "insiste y coincide" en lo manifestado por el presidente en cuanto a que está dispuesto a aclarar y dar transparencia a este proceso.



"Fernando Clavijo tiene todo nuestro apoyo y respaldo para poder aclarar las informaciones que se están vertiendo sobre este asunto, algunas falsas y otras sesgadas o incompletas", insiste. En estos términos ya se manifestó este lunes cuando subrayó que va a mantenerlo como candidato a la Presidencia en las próximas elecciones.



En cualquier caso el partido considera que Podemos se adelanta al solicitar una comparecencia "cuando todavía no se ha producido la citación para hacerlo en el ámbito que le corresponde, que no es el parlamentario".



No obstante, el grupo Nacionalista Canario especifica que en aras de la transparencia y de lo anteriormente expuesto "si es necesario que el presidente comparezca, lo hará".

El caso Grúas está generando expectación en los últimos días ante la posibilidad de que Clavijo sea imputado. El PSOE ha sido más comedido que Podemos asegurando que solicitarán la comparecencia del presidente siempre y cuando sea investigado por este caso.