Monedero: "Confiar en Ana Oramas es como fiarse de un león que lleva quince días sin comer"

En medio de la vorágine política que sacude a España, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero estrena nuevo libro, La izquierda que asaltó el algoritmo. En más de 200 páginas, el politólogo dibuja una manera de reinventar este lugar político que "asaltó los cielos y los palacios y trajo lo mejor de nuestras sociedades", pero que se encuentra indefenso ante una publicidad cada vez más personalizada y una permanente incitación al consumo a la que Internet ha abierto la puerta de nuestras casas. Durante el siglo XX, la izquierda "luchó contra enemigos reales. Los enfrentó materialmente en fábricas, calles, parlamentos. Hoy, el poder [...] le ha encargado a un sofisticado amo del calabozo matemático, el algoritmo, demasiadas decisiones sobre nuestras vidas".

Monedero desentraña en una entrevista concedida a Canarias Ahora estas nuevas formas de "dominación", pero también las alianzas inesperadas, las negociaciones fracasadas, las cloacas del Estado y los giros que construyen el escenario en el que la población española votará en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

¿Cómo puede la izquierda reinventarse en el mundo del big data?

La izquierda nace enfrentándose a los privilegios. Es el lugar de confrontación contra los que no quieren repartir las ventajas de la vida social. Hay un elemento esencial, que ha seguido tanto Robespierre como cualquier pensador o activista actual: la conciencia. Cuento en el libro que hay una progresión: poder, saber, querer, poder, saber y hacer. Lo que significa es que, si no te duelen las cosas, nunca vas a querer cambiarlas. Es muy importante hacer saber que cualquier ser humano es igual en dignidad y puede reclamar las ventajas máximas de la vida social. No tendría sentido que asumiéramos que uno tiene derecho a un tratamiento médico y otro no. Esa intolerancia a las desigualdades solo tiene sentido si hay seres humanos dispuestos a enfadarse cuando existe ese maltrato. El objetivo es demostrar que en el mundo de Internet y el big data, necesitamos desentrañar las nuevas formas de dominación que no por escondidas dejan de estar ahí.

Habla en su libro de la "falta de coraje político de nuestras democracias". ¿Se refiere al miedo de los partidos a emanciparse de los poderes económicos?

Una de las ventajas de Pedro Sánchez es que, como no habla nunca fuera del libreto que le escribe Iván Redondo, cuando las circunstancias le llevan a improvisar, es una fuente de transparencia. Cuando en una entrevista dijo que tener ministros de Unidas Podemos le quitaría el sueño, trasladó de forma nítida esa idea. También lo dijo con el periodista Jordi Évole. Cuando él quiso acercarse a Podemos para construir un gobierno contrario a las políticas de ajuste de Europa, resulta que el grupo PRISA y Telefónica le cortaron la cabeza. Se dio cuenta de que los poderosos presionan. El otro día Ferreras, que invita todas las semanas a Villarejo a su programa, señaló que los partidos políticos le presionaban, pero no expresó cómo le presiona Florentino Pérez o los grandes capitales de nuestro país, que son después los que están detrás de la Púnica o la Gürtel. El poder juega a la democracia solo si le conviene. Hay que identificar cuáles son los mecanismos mediante los cuales los poderosos vacían la democracia para recuperar sus ganancias.

Hablando de tramas corruptas... ¿Cómo vivió usted la conspiración del juez Salvador Alba contra la diputada Victoria Rosell?

La viví muy cerca de ella y con mucha angustia, porque cuando peleas contra gigantes lo normal es que pierdas. Los poderosos comen en una mesa con cuatro patas: comisarios corruptos que inventan pruebas, jueces corruptos que inventan pruebas, medios de comunicación corruptos que presentan esas pruebas falsas como verdaderas, y luego partidos políticos, que hacen de tontos útiles para esa estrategia. Rosell tenía todas las papeletas para perder, y si no se hubiera torcido todo gracias a que el empresario entregó las grabaciones por la propia estupidez del juez Alba y la inquina de Soria contra Podemos, estaríamos en una situación totalmente diferente. El caso de Rosell debería servirnos para ser muy cuidadosos ante las acusaciones de los poderosos hacia la gente que va contra ellos. Cuando el poder señala a alguien, es bastante probable que estén mintiendo, aunque tengan detrás a jueces, policías o partidos políticos.

El caso Rosell ha mostrado el uso de las cloacas del Estado para acabar con Podemos. ¿Qué papel juegan los medios en esto?

Es un caso que debería enseñarse en las escuelas, como todos los casos en los que se ha intentado acabar con Podemos que, junto a Izquierda Unida, ha sumado seis millones de votos. Pedro Sánchez gobernó con 5.300.000. Como cuenta David Jiménez en su libro El Director, hay que entender que hubo una conspiración de los poderes de este país, apoyada por el PP y tolerada por el PSOE, para inventar pruebas falsas con el fin de destruir a Podemos. Hay que recordar que España es un país que se acostó franquista y se levantó demócrata. Los Villarejo existen, y los Fuentes Gago… Ayer nos enteramos de que el informe PISA contra Podemos lo hizo un comisario que asesoró a María Dolores de Cospedal, que salió de la política por sucia y por corrupta. Por estar manchada de toda la polución corrupta del PP, igual que Sáenz de Santamaría, que Rajoy, que Esperanza Aguirre, Cifuentes, y como le terminará ocurriendo también a Isabel Díaz Ayuso. Aún así, el PSOE dice que el PP, corrupto hasta la médula, es fiable para gobernar el Estado y Unidas Podemos no. Es decir, que robes dinero público no es un problema, y que estés dispuesto a discutir con Bruselas los presupuestos para que nuestro pueblo no pase hambre, ni frío, y tenga vivienda, eso sí es un problema. Es un poco insultante.

Por el contrario, en Canarias el PSOE y Podemos sí han logrado ponerse de acuerdo. ¿Por qué aquí sí y en Madrid no?

La alargada mano de Ana Botín, de la CEOE y del poder no llegan con la misma fuerza. Los partidos políticos también tienen vida propia, y el PSOE en Canarias es consciente de que para la población isleña lo que convenía era un acuerdo con Unidas Podemos. Por ejemplo, el papel de Soria como un cacique de las Islas se entiende porque está en las Islas Canarias. Si estuviera en Madrid, tendría que tomar otros contornos más útiles. Esa lejanía da cierta autonomía, la gente ha hecho lo correcto. Fijaos si es correcto el acuerdo en las Islas del PSOE y de Unidas Podemos, que el resto de alianzas son muy contra natura. Más País quería haber ido con Nueva Canarias a las elecciones, un partido que ha terminado aliándose con Coalición Canaria. Todo está muy enredado. Ideológicamente ensuciado. En cambio, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos responde a lo que la gente le gritó aquella noche electoral a Pedro Sánchez: "Sí se puede, con Rivera y con la derecha no". Canarias ahora mismo va en la línea correcta y es muy esperanzador.

Tras su alianza con NC, CC asegura que no impedirá un Gobierno donde esté Unidas Podemos, después de los reiterados vetos impuestos por la diputada Ana Oramas. ¿Se fía de esta promesa?

Confiar en Ana Oramas es como fiarse de un león que hace quince días que no come. Obviamente no. Ese tipo de comportamientos de Coalición Canaria, que contamina a Nueva Canarias, hace que la gente no confíe en la política. Hay acuerdos que son tan mezquinos e interesados que lo que hacen es generar enormes desconfianzas en la gente, que se da cuenta de que detrás no hay ideología, sino oportunismo.

¿Cómo valora la aparición del partido de Íñigo Errejón?

En democracia está muy bien que se creen partidos políticos y que la gente encuentre un espacio donde identificar su modelo de sociedad. Lo que pido es que haya una sana voluntad política detrás de estas construcciones y que no respondan a intereses particulares o a intereses espurios. He separado siempre el errejonismo de lo que es Íñigo Errejón. El errejonismo es un espectro de la política que nació también el 15M, de las clases medias que quieren una sociedad más digna e igualitaria, pero que no viene de esas tradiciones de la izquierda trabajadora y que está más preocupada por las cuestiones de identidad que por las materiales. Quiero que esa gente esté en ese frente amplio que debe ser Unidas Podemos. Lo que no vale es que los intereses particulares de una persona dinamiten las posibilidades de cambio en un momento en el que Unidas Podemos debía y podía entrar en el Gobierno de España.

¿Y la predisposición de Más País de dar el Gobierno a Sánchez sin condiciones?

El PSOE agitó la escisión de Errejón como una amenaza para rebajar las pretensiones de Podemos de entrar en el Gobierno. Errejón ha sido una herramienta del PSOE para debilitar la posición de Podemos, pero es hacer un flaco favor a las fuerzas transformadoras. Más País se va a presentar en muchas provincias donde no va a sacar nada, solo amplía la posibilidad de que Unidas Podemos y PSOE pierdan escaños y gane la derecha. Se ha presentado sin ninguna posibilidad con una lista en Barcelona elegida desde Madrid contra Ada Colau. Uno se tiene que preguntar lo que le pregunté la noche electoral que perdimos la Alcaldía de Madrid que tanto nos costó alcanzar: "Íñigo, ¿te merece la pena?"

Señala en su libro que detrás de todo auge de la extrema derecha se esconde un fracaso de la izquierda democrática. ¿Será el 10N un ejemplo de esto?

El poder en crisis abandona cualquier compromiso democrático. La teoría democrática que busca la justicia y la igualdad durante el siglo XX se fue mestizando con la teoría liberal que defiende la propiedad privada, la libertad individual, y la cosa fue mutando en lo que llamamos la democracia liberal. Pero con las crisis del 29, la del 53 o la de 2008, el liberalismo abandonó sus compromisos democráticos y puso en marcha salidas autoritarias: leyes mordaza, recortes, estrechamientos de la respuesta democrática. Creo que en Europa el auge de la extrema derecha no es gratuito. Siempre el fascismo ha sido el plan b del capitalismo en crisis. El fascismo va a ser más sutil. Va de traje de Armani y ha estudiado Derecho o Económicas. El resultado es la expulsión de grandes cantidades de gente de la vida social. En Canarias, las tasas de pobreza y desigualdad son inconcebibles. Es un dato que señala que la crisis económica se va a hacer sobre las espaldas de la mayoría. Incluso construyendo modelos alternativos, vamos a tenerlo difícil. Lo que está claro es que si no damos la pelea ya estamos derrotados.

¿Qué opina de los hiperliderazgos? De nuevo ninguna mujer candidata...

El que menos lleva es Pablo Iglesias. En los planteamientos de Podemos hay un límite de dos mandatos en los cargos. No se puede comparar con gente como Pedro Sánchez que lleva desde los 20 años viviendo de la política, o Casado, o Rivera. Iglesias ha demostrado su cualidad. Es la única tesis doctoral que no se pone en cuestión. Sí es verdad que creo que son las últimas elecciones donde no hay mujeres candidatas y creo que los partidos deben reinventarse. Podemos ha cometido errores, lo llevo diciendo desde hace muchos años. No ha sido capaz de crear un partido movimiento, donde órganos más horizontales, más colegiados, estén más presentes en el debate cotidiano. El conjunto de los partidos se ha cartelizado. Los partidos son empresas que funcionan como marcas dirigidas por un publicista que lo que buscan es maximizar su influencia al margen de cualquier ideología. El PSOE, aunque presuma de tener cien años de historia, se ha convertido en un partido radicalmente jerárquico, mandatado por un secretario general que solo escucha a un Rasputín publicitario, que es Iván Redondo.

Con una sentencia que estará ya sobre la mesa, ¿qué papel tendrá Cataluña en las próximas negociaciones para formar gobierno?

Espero que mande el sentido común. Todo lo que ha ocurrido en Cataluña, salvo las movilizaciones populares, ha sido prescindible. Ha habido una clase política que ha mentido, que por intereses particulares forzó situaciones. Creo que ha habido un gobierno que judicializó un problema que no supo convertir en reto. Los medios de comunicación han vivido el caso de Cataluña como el caso de Julen, de forma macabra, para llenar páginas y generar miedo. Además, la podredumbre del sistema de partidos en España ha hecho que Cataluña haya sido la gran excusa del PP, de Ciudadanos y de Vox para ocultar su falta de proyecto para España y poder hablar de que el país se rompe generando una división profunda. El PSOE va a seguir en esa línea. Va a utilizar a Cataluña para ocultar por qué se negó a frenar la subida de los alquileres o por qué no quiere poner en marcha un Ministerio de Energía con una empresa pública… Unidas Podemos puede meter en la agenda política lo que realmente le preocupa a la gente.

Mientras tanto, precios de alquiler disparados, violencia machista a diario, el cambio climático cada vez más fuerte, desempleo, pobreza, privatización de la Sanidad... ¿Ha olvidado la política su función real?

Los medios de comunicación se han convertido en empresas y los partidos también. Atienden a sus beneficios, y si te pueden convencer, van a hacerlo. Expertos en marketing le dicen a Casado que se deje la barba y hable de manera más moderada para mostrar un nuevo PP para desvincularnos de la corrupción de la etapa de Aznar y de Rajoy y funciona. Hasta que la gente no sea capaz de decir que la barba de Casado y su lenguaje moderado no hacen olvidar los 1.000 diputados por corrupción de su partido, las organizaciones políticas seguirán pensando que sus asesores de estilo les servirán para sobrevivir en este mercado de la política.

¿Qué queda del Podemos que nació el 15M?

Yo puede que sea el que menos ha cambiado porque soy el más mayor. Cuando ponemos Podemos en marcha muchos son mis alumnos, son gente joven. Yo les he visto evolucionar, a unos mejor que a otros. Unidas Podemos no es la izquierda clásica. Es una izquierda que no es rehén de las identidades y la simbología del siglo XX. Es radicalmente feminista y radicalmente ecologista. No intercambia justicia por libertad. Las muchachas y los muchachos que salen a luchar contra el cambio climático tienen una conciencia superior a la gente que apoyaba la izquierda y eso me hace ser muy esperanzador. Lo importante no es Unidas Podemos, lo importante es que hay un espacio de gente que no se resigna a las mentiras del poder y que no reclama un trozo de la tarta, sino la tarta completa, porque estamos hablando en nombre de las mayorías.

Nació como un movimiento transversal. Incluso personas de derechas votaron a Podemos. ¿Qué ha cambiado?

Cuando nació Podemos, el eje derecha-izquierda estaba en cuestión. No porque no existiera la derecha, sino porque no sabíamos qué era la izquierda. Para el conjunto de los españoles, la derecha era el PP y la izquierda era el PSOE. Cualquier partido político que irrumpiera iba a entrar en la extrema izquierda. Planteamos que era mejor no hablar en ese eje, sino discutir en otros términos. Lo que pasó fue que cuando Sánchez volvió como aspirante a la Secretaría General del partido vino con un discurso que parecía más de izquierdas que antes, entonces se retomaron esos conceptos.

¿Qué le diría a las personas que desconfían de la política tras el fracaso en la formación de gobierno?

Les diría que su resignación ha sido construida intencionalmente. Ha habido la voluntad de que estés aislado, asustado y resignado. De esa forma, no eres un peligro. Pensemos que la operación más antidemocrática después de los GAL ha sido la creación de una policía política para evitar que seis millones de votos llegaran al Gobierno de España. Todos los ataques a Unidas Podemos que se han hecho con dinero público, de los cuales no ha dicho nada el jefe del Estado, buscaban hundir el prestigio y la reputación de Unidas Podemos para que no gobernara y que esos 6 millones de votos no sirvieran para nada. Cuando el poder ha hecho tanto esfuerzo por acabar con Unidas Podemos, por algo será. En primer lugar, porque no han podido comprarnos. En segundo lugar, porque saben que hay un espacio político que si se traduce en votos va a cambiar la política de este país. La gente que se resigna es gente a la que han derrotado los que no quieren democracia en este país.

