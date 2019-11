El PCPE, un partido sin representación en las instituciones, pero siempre presente campaña

Como durante cada periodo electoral, las caras de los candidatos, sus mensajes y las llamadas a las urnas cubren estos días las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Entre los mensajes de los grandes partidos, sorprende la cantidad de pegatinas y carteles del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), un partido sin representación.

En las elecciones generales de 2011 el PCPE consiguió 2305 votos en Canarias, pero en las tres últimas convocatorias ha bajado sus apoyos a unos 1500 votos.

El secretario general del PCPE, Carmelo Suárez, dice que la campaña en las calles permite a su partido participar en las elecciones aunque no obtenga el espacio y las oportunidades que disfrutan los partidos con representación. ¨Quisiéramos estar en los debates para convencer a los trabajadores de que dentro del capitalismo no hay esperanza, pero se nos niega el acceso porque el sistema no puede resistir ni 5 minutos de discurso del Partido Comunista¨, asegura Suárez.

Según Suárez, la campaña de cartelería se financia y se lleva a cabo por los afiliados, aunque no dice cuántos son ni cuánto pagan. Suárez dice que las bases de su partido están especialmente movilizadas porque ¨no son gente que se apunta en una lista, como en otros partidos, sino gente con conciencia revolucionaria que lucha cada día.

El partido también recibe ingresos gracias a aportaciones puntuales de simpatizantes miembros de movimientos sociales con los que colaboran y de los beneficios de algunos eventos o concursos que organizan.

El secretario general del PCPE ve las elecciones como una oportunidad de proyectar el ideario revolucionario y mostrar la fuerza del partido en la lucha de los derechos de los trabajadores.

¨Un PCPE fuerte puede movilizar a los obreros y asegura que la patronal tenga que pensarse dos veces sus abusos arbitrarios de los trabajadores¨, dice Suárez.