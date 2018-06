El PP acusa a Augusto Hidalgo de ser "incapaz" de gestionar la partida social

El grupo popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acusado este martes al equipo de gobierno, formado por PSOE, Nueva Canarias y LPGC Puede, de haber sido "incapaz de ejecutar un tercio del presupuesto destinado a gasto social".



El PP califica de "fracaso" la gestión presupuestaria del tripartito y resalta que ha dejado sin gastar un tercio del dinero asignado al área social.



"Las cuentas ratifican el fracaso de gestión económica del tripartito que, en gasto social, ha dejado de ejecutar 3,4 millones de euros, dibujados en el presupuesto de 2017 para partidas destinadas a ayudar a los más necesitados y a las asociaciones benéficas asistenciales", critica hoy el portavoz popular en el Ayuntamiento capitalino, Ángel Sabroso.



"Se ha incumplido con la regla de gasto y ahora las consecuencias las tendremos que pagar con la elaboración de un plan económico y financiero que subsane las consecuencias de la ineficiente gestión tripartita", añade el portavoz.



El PP denuncia en la nota que la ejecución presupuestaria con el equipo de gobierno actual "va en declive", ya que de la ejecución del 93 % del presupuesto en el ejercicio de 2014, se ha pasado a un 82 % en 2017.



"Hemos pasado de tener un Ayuntamiento que pagaba, en 2014, a sus proveedores en 30 días a uno que paga a los 90", finaliza Sabroso.

"La ciudad necesita inversiones, no gasto en propaganda"

Por su parte el concejal de Ciudadanos (Cs) en Las Palmas de Gran Canaria Javier Amador ha dicho que la ciudad necesita "inversiones" y no el "excesivo gasto propagandístico" que atribuye al alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE).



Así lo ha expresado durante el pleno extraordinario sobre la liquidación del presupuesto de 2017 celebrado este martes en la capital grancanaria, donde ha denunciado que "mientras la ejecución de las inversiones no llega ni a la mitad, los gastos corrientes se acercan al 90%", ya que, ha subrayado, el regidor "sí ha sabido aprovechar el presupuesto para viajar mucho y en hacer propaganda de todas las formas posibles".



El edil de Cs destaca que "a Hidalgo se le da muy bien gastar y muy mal invertir", y critica que el regidor, que también es concejal de Hacienda, "calle cuando se le piden explicaciones por tener esta vergonzosa ejecución de las inversiones".



En este sentido, Amador señala que Hidalgo "no posibilita el debate, sino que prefiere callar y continuar siendo el alcalde de la propaganda, en lugar de explicar a la oposición y a los ciudadanos por qué va a grabarse a los barrios de la ciudad si después no resuelve sus problemas".



Asimismo, apunta que al primer edil de la ciudad "se le cae el discurso" en el que afirma que "no puede gastar e invertir porque desde Madrid no se le permite", cuando la realidad es que "cada año el dato de ejecución de inversiones es peor, por lo que se demuestra que el problema es el tripartito PSOE-LPGC Puede-NC y no el techo de gasto".



Por otro lado, el concejal de Cs reprocha que el gobierno municipal tiene "el récord en la ejecución de ingresos, que está en un 120%, ya que en cobrar y crear impuestos y tasas no les gana nadie, y en rascar el bolsillo de los vecinos es un gran experto".



"Al tripartito le queda muy poco tiempo de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, pero con estos lamentables y deficitarios datos de ejecución, la resaca que va a sufrir la ciudad como consecuencia de la desidia y la pésima gestión de la corporación va a ser muy grande", concluye Amador.