El PP considera “machista” la frase “a usted le suda el bigote” dirigida a la consejera que antes había dicho “le suda la calva”

El Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha montado en cólera contra el presidente de la Corporación, Antonio Morales (Nueva Canarias), por haber dicho a una consejera del grupo conservador “a usted le suda el bigote”. La frase, entresacada de una polémica sucedida en el pleno de este viernes, fue divulgada en formato vídeo por los servicios de prensa del PP, pero omitiendo el punto de partida, es decir, lo que la consejera Aurora del Rosario había dicho previamente a Morales.

“Porque las mentiras tienen las patas muy cortas (…) y el lenguaje no verbal es tan explícito que le suda la calva, le pican los ojos…”, dijo la consejera popular Aurora del Rosario antes de preguntar al presidente del Cabildo por los informes solicitados para la designación de un secretario de la Corporación, un puesto envuelto en pleitos judiciales.

A esa frase de Aurora del Rosario el presidente contestó diciendo que “en el lenguaje no verbal, a mi no me suda la calva, me brilla, me la trato bien, pero a usted le suda el bigote, debe ser que está nerviosa”.

A partir de ese instante se desató una sucesión de improperios por parte de consejeros del PP, que llamaron machista al presidente de la Corporación. “Oh, no, claro, a mí me suda la calva y a ella no le suda el bigote porque, efectivamente, eso sería machismo, efectivamente, es machismo que le sude el bigote (…) Puede sudarle una parte del cuerpo a unos y a otros no, ah, vale”.

El rifirrafe continuó unos minutos más, durante los cuales la consejera supuestamente ofendida exigió sin éxito que Antonio Morales retirara sus palabras, exigencia que no fue atendida. El presidente del Cabildo optó por referirse a otras partes de la anatomía humana que pueden sufrir sudoración, como la cara, las manos, la nariz o los pies.

La polémica saltó de inmediato a las redes sociales y a algunos medios de comunicación.