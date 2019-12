Pablo Rodríguez (CC) no comparte las opiniones de Ana Oramas sobre la investidura: “Hará lo que decida el partido”

Una cosa es que no le guste (el acuerdo entre el PSOE y ERC) y otra que no se vaya a votar a favor de la investidura”, afirma el secretario general de CC en Gran Canaria Rodríguez precisa que su formación aún no ha decidido el sentido del voto