El presidente del Parlamento de Canarias ofrece ayuda a la activista Greta Thunberg para cruzar el Atlántico y llegar a la cumbre del clima en Madrid

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha ofrecido ayuda a la joven activista medioambiental sueca Greta Thunberg, para cruzar el océano Atlántico sin usar un avión y llegar a la Cumbre del Clima que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid.



Thunberg publicó en su cuenta de Twitter este viernes un mensaje pidiendo ayuda para "encontrar un transporte" para llegar a Europa desde América en noviembre, pues rechaza el uso del avión al considerarlo muy contaminante. Tras viajar en barco hasta Estados Unidos, tenía planeado visitar el centro y el sur del continente y acudir a la cumbre del clima, pero la ONU confirmó que Madrid acogería el acto que se iba a celebrar en Santiago de Chile.



Matos ha respondido a Thunberg que Canarias es un “puente entre América y Europa en medio del Océano Atlántico”, recordó que las Islas están “luchando contra el cambio climático” y expresó que el Parlamento regional estaría “honrado de ayudarla” porque es preciso “unir fuerzas”.

Dear Greta. Canary Islands are a bridge between America and Europe in the middle of the Atlantic Ocean. We are figthing against the climate change. If you wish,the @parcan would be honored to help you. We need to join forces.