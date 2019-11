Greta Thunberg pide ayuda para llegar a tiempo y sin volar en avión a la cumbre del clima en Madrid

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha pedido ayuda para acudir a la cumbre del clima de Madrid. Lo ha hecho a través de un mensaje en su perfil de la red social Twitter, en el que explica que se ha desplazado al otro lado del mundo, pero "en la dirección equivocada". En ese mismo tuit, la joven pide ayuda "para encontrar un transporte" con el fin de cruzar el océano en noviembre, por lo que estará "muy agradecida".

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help. It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:) Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful. - class="mce"> https://t.co/vFQQcLTh2U

Este mes Thunberg se encontraba en Canadá, donde ha participado en acciones contra el cambio climático. En este viaje tenía planeado visitar el centro y el sur del continente, algo que va a tener que suprimir con el cambio de sede para la cumbre del clima, y que ha lamentado en Twitter.

"Lamento mucho no poder acudir a Centro América y Sur América en esta ocasión, lo estaba deseando. Pero esto, por supuesto, no es por mí, mis experiencias, o por dónde deseo viajar. Estamos en una emergencia climática. Mando todo mi apoyo a Chile", ha continuado.

I’m so sorry I’ll not be able to visit South and Central America this time, I was so looking forward to this. But this is of course not about me, my experiences or where I wish to travel. We’re in a climate and ecological emergency.

I send my support to the people in Chile.