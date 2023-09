La actividad parlamentaria de Vox en Canarias se reduce a dos preguntas orales

El Parlamento de Canarias celebra el primer pleno de septiembre, tras el celebrado en julio para investir a Fernando Clavijo como presidente del Gobierno en esta XI legislatura. La estructura de la Cámara regional ha cambiado respecto a la de los ocho años anteriores, donde se contó con la presencia de partidos como Podemos o Ciudadanos (ahora sin representación) y con la ausencia de Vox, que ahora cuenta con cuatro escaños. El partido de extrema derecha se estrena en la Cámara Regional sin iniciativas, frente a las más de veinte que se debatirán del resto de grupos parlamentarios; entre Proposiciones no de Ley y peticiones de comparecencias sobre diversos temas. Solo registra dos preguntas orales, de un total de 25.

“Queremos escuchar primero lo que dice el Gobierno”, afirma a este periódico el portavoz del grupo parlamentario Vox, Nicasio Galván, que justificaba este miércoles que su partido no hubiera registrado iniciativas, pero anunciaba que sí que realizará preguntas orales en el pleno. “Las comparecencias que se piden muchas veces son redundantes porque los consejeros empiezan a hablar en las comisiones y nosotros preferimos escuchar primero al Gobierno y luego hablar”, afirmó. En concreto, según el orden del día del pleno actualizado este viernes, el partido de extrema derecha realizará dos preguntas orales: una sobre qué medidas implementará el Ejecutivo Regional para “rebajar la burocracia y las cargas regulatorias que asfixian a empresas, autónomos y particulares” y otra sobre la “escasez de papas” en los supermercados.

En total, el Parlamento arranca el curso político con 14 peticiones de comparecencias; tres corresponden al grupo parlamentario socialista, dos a Nueva Canarias-Bloque Canarista, una del propio Gobierno, cuatro popular (PP), una del grupo Agrupación Socialista Gomera (ASG) y tres del grupo Nacionalista Canario- Coalición Canaria. Además, se solicitan cinco Proposiciones no de Ley (PNL): tres del grupo parlamentario socialista, una del mixto y otra del nacionalista canario CC.

Las PNL están enfocadas a rechazar la propuesta de AENA de aumento de tasas aeroportuarias (CC), el establecimiento de la ruta aérea El Hierro-La Palma como obligación de servicio público (AHI), convocar la Mesa Técnica de Política Fiscal y Servicios Públicos de los VI Acuerdos de Concertación Social, el incremento de las tarifas aeroportuarias para 2024 y sobre el programa de prevención y extinción de incendios forestales que recoja una evaluación y estrategias futuras de los sistemas y medios de prevención y respuesta a incendios forestales en Canarias (todas estas del grupo parlamentario socialista).

En el orden del día de la Cámara Regional también aparece una comunicación del Gobierno y un escrito del Ejecutivo, así como una solicitud de comisión de estudio registrada por todos los grupos menos Vox, que se rescata del pasado año. También se recupera de la legislatura anterior la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el turismo, relacionada con el problema al que se enfrentan propietarios de apartamentos ante una norma de hace una década.

La Mesa del Parlamento de Canarias ha acordado de cara al orden del día del próximo pleno que se debatan 25 preguntas orales. Hasta esta semana había un total de 43 registradas, pero ninguna de Vox. Finalmente, sí que aparecen las dos preguntas: una sobre las papas y otra sobre la burocracia.

El resto de grupos han preguntado cuestiones como las consecuencias que tiene para Canarias la actual situación del Gobierno en funciones en España o acciones que se llevarán a cabo para dar más protagonismo al Régimen Económico y Fiscal; entre las cuatro presentadas por el grupo parlamentario popular. Coalición Canaria también preguntará por las transferencias al Gobierno de las partidas económicas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 o por medidas de apoyo a empresas, entre otras.

La Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente, que apoyan al Gobierno, plantean cuestiones como la crisis energética o la gestión en materia migratoria. Raúl Acosta (AHI) formula preguntas sobre el grado de ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias en El Hierro y también sobre recursos para personas migrantes.

Desde la oposición, el Grupo Parlamentario Socialista cuestiona el objetivo del cambio en la estructura del Gobierno o la valoración sobre que sea el “más caro de la historia”. El PSOE también pregunta por el proceso de ejecución de las 42 aulas previstas de Educación Infantil de 2 a 3 años, las declaraciones sobre un agujero en Sanidad o la crisis energética en La Gomera, entre otras. En total, ocho preguntas orales. Por su parte, Nueva Canarias preguntará por el incremento de la estructura directiva del nuevo Gobierno y por la justificación “de las declaraciones a favor de un crecimiento ilimitado de la población foránea en Canarias”.

El grupo parlamentario Vox, que en Canarias lidera Nicasio Galván, se compone de cuatro representantes y desde el inicio de su actividad parlamentaria en julio han registrado dos peticiones de comparecencias de consejeros y una declaración institucional por el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco.

También ha registrado 39 preguntas para que sean contestadas por escrito, fundamentalmente relacionadas con las personas afectadas por los incendios y, entre las últimas, relacionadas con las personas migrantes, de las que quiere conocer sus nacionalidades. Así mismo, la fuerza política ha presentado otras cuatro preguntas en comisiones parlamentarias que se han celebrado, pero solo esas dos cuestiones mencionadas de cara al próximo pleno.

En la declaración de patrimonio presentada por este grupo, Nicasio Galván, hace una de las más ostentosas. En total, el recién estrenado diputado tiene en el banco medio millón de euros, pero también dispone de hasta nueve propiedades, donde destacan bungalows, viviendas o terrenos en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El resto de diputados del partido de extrema derecha no destacan por haber declarado grandes cantidades de dinero o propiedades.

