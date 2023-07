El apagón de La Gomera recuerda a Canarias que sus centrales térmicas están obsoletas y puede ocurrir en otras islas

A oscuras desde este domingo. La Gomera ha vivido desde este domingo un apagón energético que ha afectado a casi 15.000 personas. El origen se sitúa en un incendio en la central térmica de El Palmar y la empresa Endesa aún no ha conseguido restaurar el suministro en toda la Isla. Actualmente, 4.468 clientes lo han recuperado, pero hasta el próximo jueves no se espera que estén subsanadas las consecuencias de este incidente. El apagón ha recordado a Canarias que la mitad de los grupos de generación de electricidad de sus centrales térmicas superaron su vida útil antes de 2020, por lo que están obsoletas y lo ocurrido este fin de semana ya ha sucedido en otras islas y puede volver a suceder.

“Muchos de los equipos de producción de electricidad en las Islas ya está fuera de la vida útil y se mantienen de una forma precaria y corriendo el riesgo de que ocurran estas cosas, que sucederán cada vez más”, explica el ingeniero y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roque Calero. La estrategia de Generación Gestionable realizada por el Instituto Tecnológico de Canarias y enmarcada en el Plan de Transición Energética de Canarias ya destacó que en 2040, todo el parque generación de las centrales térmicas tendría su vida útil vencida.

Muchas de estas centrales, como el caso de la de El Palmar (La Gomera) tienen más de treinta años y se diseñaron y se colocaron atendiendo a la demanda energética de entonces. En apenas dos décadas, la población de las islas ha crecido en más de medio millón de habitantes, y aunque el crecimiento ha sido desigual, hay que añadir que recibe al año hasta 15 millones de turistas, lo que se suma al fenómeno de los nómadas digitales desde la pandemia así como el mayor uso de la tecnología por parte de la población. “¿Si ha cambiado todo por qué mantener las centrales de hace más de 40 años?”, se pregunta el experto Roque Calero en este contexto.

Otra cuestión a tener en cuenta según el ingeniero es que cuando esos equipos se instalaron, los consumos estaban próximos a donde estaba el mayor peso de la población. En el caso de La Gomera en su capital, San Sebastián o en Fuerteventura en Puerto del Rosario. Pero hoy día habría que plantearse también dónde se colocan los nuevos equipos de generación eléctrica más modernos en función de dónde estarán ahora los mayores consumos. Si esto se tiene en cuenta, explica que se evitarán los altos costes de la electricidad que supone desplazar la electricidad de un lugar a otro.

El anterior presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acordaron a principios de este año sacar a concurso público la renovación de sistemas eléctricos insulares. Además, con el objetivo de definir las acciones inmediatas en esos sistemas, se creó un grupo de trabajo para analizar la situación actual y garantizar este servicio esencial en las mejores condiciones hasta la implantación de nuevos equipos de generación, en 2026.

Además, el Parlamento de Canarias apoyó de forma unánime en junio de 2021 el desmantelamiento de las centrales térmicas de las islas y su sustitución por las renovables. Ahora, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (ASG) anuncia que este martes se celebrará un pleno extraordinario para abordar las consecuencias que ha tenido el cero energético en la isla. También indica que llevará el asunto a las Cortes Generales y presentará iniciativas a través del Parlamento de Canarias.

Por su parte, la actual Consejería de Transición Ecológica y Energía ha abierto un expediente informativo sobre las posibles causas del incendio en la planta de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera. El consejero Mariano H. Zapata (PP) asegura que dependiendo de las conclusiones se abrirá o no expediente sancionador.

El de La Gomera no es el primer apagón que ha sufrido Canarias. En 2019 y en 2020 la isla de Tenerife se quedó también a oscuras. Por este motivo, el Gobierno de Canarias impuso el pasado año una multa total de 16 millones de euros a Endesa, que tildó la medida de “irracional”.

No es la primera vez que Endesa se enfrenta a una sanción de este tipo. El Tribunal Supremo confirmó en 2021 la sanción que el Gobierno de Canarias impuso a Unelco-Endesa por el cero energético que sufrió La Palma el 11 de diciembre de 2013, en medio de una fuerte tormenta.

El actual Gobierno de Canarias (CC-PP) ha propuesto que se active al Ministerio de Defensa para contar con la asistencia de sus grupos electrógenos. La compañía Endesa tiene previsto enviar a La Gomera de una ‘minicentral’ de 6MW desde La Palma. Hasta 14 grupos electrógenos, del total de 28 movilizados hacia La Gomera, han sido conectados y tan solo han podido recuperar el suministro 4.145 clientes de los 15.313 con los que cuenta la isla. Endesa asegura que continuará conectando más grupos durante las próximas horas en coordinación con las autoridades insulares y regionales.

La anterior Consejería de Transición Ecológica realizó numerosos planes, iniciativas y una Ley contra el Cambio Climático para encaminarse hacia la meta de alcanzar en 2040 la neutralidad climática. Además apostaba por el hidrógeno verde para la descarbonización de las centrales. No obstante, aunque los objetivos son ambiciosos, hay expertos que optan por que se realicen algunos planes más inmediatos. “¿Qué centrales hay que cambiar, dónde hay que ponerla, dónde poner un parque eólico y dónde no?”, subraya Calero entre las cuestiones que hay que concretar.

El catedrático de la ULPGC subraya que no es posible la sustitución del total de estos grupos de generación de electricidad por renovables y garantizar la producción eléctrica en cada momento. Además, remarca que cada isla tiene un máximo de implantación de renovables. Por ello, insiste en que hay que modernizar estos equipos y a su vez apostar por otras energías como la geotermia, que permite aportar la energía para cuando falla el sol y el viento.

Otra solución por la que apuesta es la acumulación, que señala que tiene dos versiones: la acumulación en altura y en baterías eléctricas. Esta última tiene dos posibilidades a su vez: baterías grandes o utilizar el coche eléctrico como almacenamiento de baterías. También existe otra opción que es fomentar que cada comunidad de vecinos o cada vivienda tenga sus propias baterías con sus fotovoltaicas.

Calero remarca que las sanciones no disuaden a la empresa para cambiar los equipos (en referencia a las multas impuestas a Endesa) y “más cuando se les está subvencionando esos equipos obsoletos cosa que no debería hacerse”. Además, remarca que en el caso de Gran Canaria o Tenerife, sus grandes grupos de generación de electricidad, que son los más modernos pues son los ciclos combinados, bloquean la penetración de renovables.

