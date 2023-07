Los afectados por el cero energético de La Gomera podrán reclamar descuentos en el recibo de la luz de hasta un 10%

El Gobierno de Canarias ha recordado a los afectados por el cero energético que afecta a La Gomera desde el domingo que pueden reclamar por los daños y perjuicios ocasionados y que tienen derecho a un descuento en la factura que puede ser como máximo el 10% en el recibo anual.

En un comunicado, la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias aconseja a los afectados reunir el mayor número de pruebas del perjuicio sufrido, como facturas y albaranes de entrega del género perdido, facturas o documentos que acrediten la titularidad de aparatos o electrodomésticos dañados o recibos de los costes extraordinarios asumidos como consecuencia del apagón.

Si se han producido daños en electrodomésticos, aparatos eléctricos o alimentos, los usuarios podrán presentar una reclamación por escrito directamente al departamento de atención al cliente de la empresa responsable del suministro, en este caso Endesa.

En caso de no recibir respuesta en el plazo de un mes, o si la respuesta no es satisfactoria, el particular debe dirigirse a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias, que tendrá que pronunciarse en el plazo de seis meses tras la admisión a trámite de la solicitud del usuario. También, el particular podrá dirigirse a la OMIC de su municipio.

En el caso de que el afectado haya sido una empresa, la reclamación también debe ir dirigida al operador eléctrico y en caso de que se desestime la reclamación, la empresa deberá interponer las acciones judiciales que correspondan por los daños y perjuicios sufridos, incluido el lucro cesante.

El Gobierno recomienda revisar las pólizas de seguros, pues en muchos casos, es probable que cubran daños por electricidad y, en este caso, hay que dar el correspondiente parte de siniestro a la compañía.