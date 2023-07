La Gomera continúa en emergencia por el apagón, aunque los principales puntos de la isla ya tienen luz

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha dicho este lunes que la emergencia por el cero energético que afecta a la isla desde las 03.00 horas del domingo continúa, aunque los “puntos neurálgicos”, como puertos, aeropuerto y centros sanitarios ya tienen suministro, aunque hay aún algún centro sociosanitario sin conectar.

De los más de 9 megavatios de potencia que necesita la isla han sido repuestos por Endesa 2,2, con lo que unos 4.400 clientes de los 15.300 con que cuenta la compañía eléctrica en la isla han recuperado el suministro, ha señalado Curbelo, quien ha responsabilizado directamente a la compañía.

El resto de clientes tendrá que esperar mientras se van conectando grupos electrógenos y sobre todo a la llegada de una minicentral de seis megavatios desde la isla de La Palma esta tarde que tardará unas 24 horas en ser instalada.

De los grupos electrógenos, por ahora se han conectado doce y está previsto que al final del día haya hasta 27 en funcionamiento.

El apagón se produjo por un incendio en la central térmica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera.

El sistema de abastecimiento de agua, que se produce por elevación desde sondeos y pozos en el sur de la isla para llevarlo a los puntos más alejados, también resultó afectado por el apagón, aunque en estos momentos no hay desabastecimiento.

En los municipios del norte de la isla, hay muchos que no tienen suministro en buena parte del territorio, como tampoco hay aún en viviendas ubicadas en las zonas de medianías del sur y núcleos de población de reducida dimensión.

“Es lamentable que estas cosas sucedan a principios del siglo XXI”, dijo Curbelo, quien anunció que a primera hora de la tarde se reunirá con los alcaldes de la isla y mañana habrá un pleno extraordinario del Cabildo en el que entre otras cuestiones se va a exigir a Endesa que “asuma su responsabilidad y por lo tanto todas las pérdidas” de los ciudadanos.

En concreto, se va a pedir “un canal único y específico para ser atendidas de una forma cómoda y razonable” todas las reclamaciones y un modelo de reclamación único.

También se pedirá la urgente modificación de la Ley 17/2013 para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y se aprobará una declaración institucional.

