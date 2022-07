Apuesta por renovables e impuestos a la banca y eléctricas, las medidas anunciadas por Sanchez que afectan a Canarias

“Estamos realizando una inversión sin precedentes para garantizar que Canarias y Baleares sean territorios plenamente descarbonizados. Estamos destinando 700 millones de euros del Plan de Recuperación de Europa para el programa ‘Islas 100% renovables”, recordó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, durante el debate sobre el estado de la nación. De manera directa, se refirió a las Islas en este asunto casi una semana después de que el Parlamento Europeo votara a favor de incluir la energía nuclear y el gas con inversiones sostenibles. “100 por cien renovables. No nuclear y no centrales térmicas”, subrayó Sánchez.

En este sentido, Sánchez señaló que la transición ecológica es una “oportunidad” para que España deje de ser importador de energía y se convierta, “por primera vez en su historia” en exportador de energía verde. Y fue la única referencia a Canarias de Sánchez durante la casi hora media que duró su discurso inicial.

Además de recordar esta medida, el presidente del Ejecutivo central anunció nuevas acciones dos años después del inicio de la pandemia de coronavirus, en un contexto de inflación y de la guerra de Ucrania. En concreto, impuestos extraordinarios sobre los beneficios de las grandes empresas eléctricas (gasisticas y petroleras) y una tasa, también de carácter excepcional, a las entidades bancarias que han obtenido ganancias por la subida de los tipos de interés. Ambas serán de carácter temporal (2022 y 2023) y el Gobierno central estima que recaudará en total 7.000 millones de euros, lo que tendrá incidencia en Canarias de forma indirecta.

En el ámbito educativo del Archipiélago, también tendrá efecto la beca complementaria anunciada por Sánchez de 100 euros al mes para mayores de 16 años que ya hayan obtenido una beca estatal de estudios par Formación Profesional de grado medio y superior, bachillerato y universidad. Se aplica entre septiembre y diciembre del presente curso y se estima que accederán 1 millón de estudiantes.

Por otro lado, Sanchez señaló las nuevas leyes que espera aprobar durante esta legislatura: una de protección del informante, “para proteger a quienes denuncien la corrupción”; contra la trata y explotación de seres humanos; contra la discriminación racial; la de secretos oficiales y una para regular la actividad de los lobbies.

De manera general, el presidente del Gobierno de España alentó a tomar acciones de ahorro energético, desde incrementar el teletrabajo a fomentar el transporte público. “Nada que atente contra nuestro modo de vida, pero sí acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando son atacados”, manifestó.

Sin referencias a La Palma, Marruecos y al transporte en Canarias

Desde Canarias, los principales partido de la oposición (Partido Popular y Coalición Canaria) criticaron la ausencia de asuntos como la reconstrucción en La Palma, las relaciones con Marruecos o el transporte aéreo y marítimo del debate del estado de la nación.

“Ante el anuncio del incremento de ingresos para el Gobierno”, el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha reprochado a Sanchez que no haya hecho referencia a La Palma; en concreto, que no haya mencionado una “ayuda especifica para las personas que no pueden acceder a sus viviendas por culpa de los gases” que emanaron del volcán de Cumbre Vieja.

Domínguez también recriminó a Sánchez que solo haya mencionado a Canarias “para decir que seremos 100% renovables” sin añadir “en qué año” porque “una medida como esta necesita mucho tiempo”. A juicio del líder del PP, “no es de recibo” que únicamente se haya nombrado al Archipiélago en este asunto, recordando que en las Islas existe una alta tasa de paro juvenil y un porcentaje significativo vive en situación de pobreza. Además, en su cuenta de Twitter, criticó al presidente del Ejecutivo central que no hiciera referencia al “fenómeno migratorio que vive Canarias” y “a la pérdida de seguridad jurídica del Régimen Económico y Fiscal”.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, compartió su valoración con Domínguez por la ausencia en el discurso de Sánchez de La Palma o de la política exterior con Marruecos en materia migratoria o de delimitación de las aguas. Y añadió que uno de los principales compromisos del presidente del Gobierno de España -la bonificación del 100% para los abonos del transporte de los trenes de cercanía- “no afecta en ningún caso a Canarias porque no tenemos trenes”.

En este sentido, Oramas criticó en un comunicado la ausencia de medidas para el transporte aéreo entre Canarias y Península a pesar de que este mes se han disparado “hasta alcanzar una media de 800 euros”, precios que calificó de “insostenibles ni para quienes nos visitan ni para los residentes que tengan o quieran desplazarse” . Y en referencia al transporte marítimo, apuntó que “el Estado no está pagando el 100% de la subvención al transporte de mercancías, sino que están con unos precios de referencias antiguos, cuando han subido un 500% lo que nos hace tener la cesta de la compra más cara de toda España”.

En su último día como diputado en el Congreso durante esta legislatura, Pedro Quevedo (Nueva Canarias) ha hecho referencia en su cuenta de Twitter a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno de España. “Las líneas generales del discurso de Sánchez son alentadoras, en especial la aplicación de impuestos a las compañías energéticas y a las entidades financieras, que están obteniendo beneficios obscenos en momentos duros como los actuales”, remarcó.

Sin embargo, sobre la descarbonización recordó que en las Islas no se acepta el gas como forma de producción energética. Y aplaudió la la bonificación de los viajes en tren, pero cuestionó al Ejecutivo central sobre una medida equivalente para Canarias, insistiendo “en las ayudas al transporte de personas vía aérea y de mercancías vía marítima”.