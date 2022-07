Sánchez anuncia nuevos impuestos a eléctricas y bancos y pide a las familias medidas de ahorro energético

Habían pasado 40 minutos desde que Pedro Sánchez ha comenzado su intervención inicial durante el debate del estado de la nación en la que ha hecho una disertación sobre las causas que han provocado una desbocada inflación cuando ha hecho el anuncio que ha despertado los aplausos de las bancadas del Gobierno: un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las compañías energéticas que recaudará 2.000 millones de euros y un tasa extra a los bancos que se están beneficiando de la subida de los tipos de interés con el que pretende ingresar para las arcas públicas unos 1.500 millones. Estarán en vigor los próximos dos años. “Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”, ha expresado entre aplausos. “Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores”, ha expresado el presidente, que es partidario de un pacto de rentas que se está resistiendo. No obstante, también ha reconocido que este invierno será necesario tomar medidas de ahorro energético ante la delicada situación que atraviesa Europa especialmente por la guerra en Ucrania.

“Iremos a por todas para defender a la mayoría social. Me voy a dejar la piel para defender a la clase media y trabajadora de nuestro país”, ha dicho el socialista antes de comenzar a enumerar las nuevas medidas que pretende aprobar el Gobierno y a las que aún no ha puesto fecha. El presidente ha recordado que las medidas que ya ha puesto en marcha a través de dos decretos ley -uno de ellos se convalidará este jueves- suponen una inyección de 30.000 millones de euros que supone un 2,5% del PIB. “El real decreto ley incluye un descuento del 50% de todos los abonos de viaje de los trenes de cercanías y Rodalíes de titularidad del Estado. Vamos a dar un paso más allá: el Gobierno bonificará el 100% de todos los abonos de varios viajes para los trenes del servicio público de Cercanías, Rodalíes y media distancia operados por Renfe”, ha sido uno de los primeros anuncios de Sánchez: “Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre de este año”.

En materia de vivienda ha recordado que se ha limitado la subida de los precios del alquiler al 2% y ha asegurado que se desbloqueará la Operación Campamento en Madrid con la que se construirán 12.000 viviendas de las que “un 60% de las cuales serán públicas”. Sánchez ha hecho una alusión velada a la polémica por las becas para familias con ingresos que superan los 100.000 euros en la Comunidad de Madrid, antes de anunciar una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una ayuda. La recibirán cerca de un millón de alumnos, de septiembre a diciembre, según el Gobierno.

En un discurso que sigue la estela del viraje a la izquierda que Sánchez le ha tratado de imprimir al PSOE desde la debacle en Andalucía, Sánchez ha reiterado la mano tendida al PP para acordar medidas frente a la crisis y para renovar el CGPJ apenas 12 horas después de que las conversaciones saltaran de nuevo por los aires, pero ha afeado el “ruido” que embarra la política española y, en concreto, el Congreso. “Tengo una mala noticia para quienes trabajan día a día por colocar palos en las ruedas, por negar evidencias y por celebrar el derrotismo. Pese a su intensa actividad que sepan que no nos van a parar. Les esperamos en el futuro”, ha advertido el presidente, que ha reiterado que la legislatura durará hasta finales de 2023, a pesar de la presión de la derecha para que las adelante.

Compara las medidas del PP con las de un “curandero”

“Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría”, ha expresado antes de anunciar los dos nuevos impuestos para eléctricas y grandes financieras.“ ”Este Gobierno no hará como hicieron los gobiernos del PP en anteriores crisis: ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. No elegimos gobernar en situaciones críticas como las que generó la pandemia y ahora la guerra. Pero tenemos clara la ruta y las prioridades: gobernamos para sacar adelante nuestro país guiándonos por el interés general, gobernaremos para la mayoría social de España“, ha rematado. ”El Gobierno está dispuesto a asumir su responsabilidad, pero no estamos dispuestos a aplicar soluciones falsas, engañosas y menos aún, soluciones injustas“, ha agregado.

El presidente ha querido hacer un discurso empático con la situación que viven los ciudadanos por la inflación y ha huido hasta cierto punto del discurso triunfalista. “Cuando uno tiene una dolencia no quiere hablar de lo sano que tiene el resto del cuerpo”, ha puesto a modo de ejemplo el presidente que ha comparado a la oposición con un “curandero” que trata de acusar al Gobierno del encarecimiento de la vida frente a los “médicos especialistas” que, a su juicio, son los organismos internacionales y económicos que señalan diversas causas. No obstante, al final de su intervención sí ha enumerado algunas de las cifras económicas, como la de creación de empleo, que alejan los malos augurios. “Los profetas del desastre solo buscan sacar tajada del miedo social. Atendamos a la razón y a los hechos”, ha expresado: “Les pido a los ciudadanos que no permitan que les roben la confianza. No duden de la capacidad de España para sobreponerse a esta prueba”.

A esas razones ha dedicado buena parte del inicio de su intervención. Ha explicado que la economía se paró con la pandemia, cuando se produjeron los cierres por el confinamiento y que, después, se produjo un incremento de la demanda que llevó problemas de suministros. “Hubo sectores que no estaban preparados para satisfacer esa demanda repentina”, ha expresado Sánchez, que ha apuntado también a la guerra de Putin como otra de las causas de la subida de los precios incluso antes de que invadiera Ucrania cuando Rusia dejó en mínimos las reservas de gas de Europa.

Los problemas de la energía han protagonizado la alocución del presidente, que ha reconocido que serán necesarias medidas de ahorro energético ante la escasez. Aunque ha asegurado que la situación de España es distinta a la de otros países por la diversificación de las fuentes energéticas, ha apostado por iniciativas “como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar la temperatura de la calefacción o subir la del aire acondicionado”. “Nada que atente contra nuestro modo de vida pero sí acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se vea atacado”, ha dicho.

Sánchez se ha pronunciado así en su intervención inicial durante el debate estado de la nación, que ha comenzado dando la bienvenida a presidentes autonómicos presentes y agentes sociales, así como a los “senadores y senadoras” que forman parte de las Cortes Generales. El presidente ha eludido de esta forma saluda concretamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha ocupado ese puesto en la bancada, pero sin capacidad de intervenir en la sesión parlamentaria al no ser diputado.