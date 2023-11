Clavijo (CC) felicita a Torres y Domínguez (PP) dice que él no habría aceptado ser ministro del Gobierno de la amnistía

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha dado la enhorabuena al secretario general del PSOE Canario, Ángel Víctor Torres, tras conocerse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha elegido para liderar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El también secretario general de Coalición Canaria (CC) ha señalado que siempre es un motivo de alegría que un isleño forme parte del Gobierno de España, por lo que le ha deseado “toda la suerte del mundo”.

“Enhorabuena por este nombramiento. Siempre es motivo de alegría que un canario forme parte del Consejo de Ministros. Le deseo toda la suerte del mundo. Sus éxitos serán los de todos”, ha escrito el máximo dirigente regional en su perfil oficial de la red social X.

Mientras, su vicepresidente y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado este lunes que él no hubiera aceptado “ser ministro de un Gobierno favorable a la amnistía”.

Así se ha expresado antes de inaugurar un encuentro sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el que han participado el comisionado de la comunidad autónoma para esa ley, José Ramón Barrera, y representantes de la Asociación para el Progreso de la Dirección, la empresa turística Lopesan y la firma de inversiones Casticapital.

“Creía que Torres no iba a aceptar esa oferta de Pedro Sánchez. Yo no me hubiese permitido estar en un Consejo de Ministros donde se va a plantear la amnistía que va a dividir más a España y donde se repercutirá a los canarios la deuda de Cataluña. Cada uno es responsable de sus actos”, ha referido.

Dicho esto, ha añadido, “le deseo toda la suerte del mundo en este nuevo trayecto”.