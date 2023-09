Podemos denuncia que Coalición Canaria tiene paralizada la Renta Canaria de Ciudadanía

Podemos Canarias ha acusado este jueves al Gobierno de CC-PP de “parálisis” ante las dificultades de gestión y el retraso en resolver los expedientes de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC). La formación señala que la Consejería de Bienestar Social no está tomando “ninguna medida” para agilizar “los miles de expedientes que tienen pendientes”.

El partido, que en la pasada legislatura ostentaba esta Consejería, subraya entre las medidas que se podrían aplicar, el hecho de que se podría ampliar el personal de plan de choque, cubriendo las vacantes generadas o la ampliación que quedó aprobada en el anterior mandato.

La formación subraya que esto contrasta con la reclamación que el Ejecutivo canario hace al Gobierno central para que se agilice el Ingreso Mínimo Vital “con el argumento de que su retraso hace que las nóminas se paguen de la RCC”. Para Podemos Canarias, esto suena a “excusa para preparar el terreno y hacer lo que están haciendo otras comunidades de igual signo ideológico al gobierno canario”.

Este sería el caso de la Comunidad de Madrid, liderada por el PP, que desmanteló sus rentas garantizadas autonómicas con la excusa del IMV.

Según Podemos, “de materializarse esta situación”, supondría “un retroceso en la protección social de la ciudadanía más vulnerable, ya que la RCC no solo es complementaria en cuantía al IMV si no que cubre situaciones que la prestación estatal no, por lo que miles de familias canarias podrían quedar totalmente desprotegidas”.

Desde la formación se recuerda que, “independientemente de reclamar a la seguridad social que agilice los expedientes del IMV, la Consejería de Bienestar tiene en sus competencias la obligación de resolver los expedientes de Renta Canaria de Ciudadanía sin necesidad de que el IMV esté resuelto”. En ese sentido, recuerda que “en 2022 con Podemos Canarias dirigiendo dicha Consejería se incorporaron 60 personas a la Dirección General de Derechos Sociales que pusieron al día la Prestación Canaria de Inserción, por lo que es una cuestión de voluntad política”, afirman.

El partido recuerda que la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía se aprobó por unanimidad del arco parlamentario y que la misma mandata al ejecutivo de turno a destinar los recursos humanos y económicos para que dicha prestación, que cubre a familias vulnerables, sea viable en su objetivo de reducir los niveles de pobreza más severos en Canarias. De esta manera, “parece que no entra en los planes del actual gobierno autonómico de derechas cumplir con su propia palabra y compromisos parlamentarios” concluyen desde Podemos Canarias.